مد أجل الحكم على المتهمين في قضية كتائب حلوان إلى 28 يونيو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم مد أجل حكمها على 215 متهمًا بينهم 162 متهمًا حضوريًا في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان لجلسة 28 يونيو الجارى.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد قررت إحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لتستدل عن الرأي الشرعي بشأن 10 متهمين فى القضية.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهمًا احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كتبت نجوى عبد العزيز