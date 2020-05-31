مد أجل الحكم على المتهمين فى قضية جبهة النصرة إلى 21 يونيو

وذلك بعد أن انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع ومرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى والمنعقدة فى طرة، مد أجل الحكم على 16 متهمًا فى القضية المعروفة بـ«تنظيم جبهة النصرة إلى ٢١ يونيو.

وذلك بعد أن انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع ومرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهمًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية، وهم المتهم الأول والمتهمون من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ، فى القضية، تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

كتبت نجوى عبد العزيز