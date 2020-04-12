سيـــاســة

مد أجل النطق بالحكم فى قضية جبهة النصرة إلى 28 أبريل

ونسبت النيابة للمتهمين فى القضية اتهامات أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام
المال - خاص 2:29 م, الأحد, 12 أبريل 20 2:29 م, الأحد, 12 أبريل 20

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أصدرت محكمة الجنايات القاهرة،برئاسة المستشار محمد السعيد والمنعقدة بطرة، تأجيل نظر محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة بجبهة النصرة، إلى جلسة 28 أبريل الحالي.

ونسبت النيابة للمتهمين فى القضية اتهامات أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتى تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطةوتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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