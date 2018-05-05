مدّ معرض الحرف اليدوية بالقاهرة يوما إضافيا

المال - خاص قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مدّ معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري" يوما إضافيا لينتهي يوم الأحد بدلا من الْيَوْمَ السبت وذلك نظرا للإقبال الكبير علي المعرض خلال الأيام الماضية، وفق بيان. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المعرض يوم الأربعاء الم

المال – خاص

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مدّ معرض التصميم والحرف اليدوية “مصري” يوما إضافيا لينتهي يوم الأحد بدلا من الْيَوْمَ السبت وذلك نظرا للإقبال الكبير علي المعرض خلال الأيام الماضية، وفق بيان.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد افتتح المعرض يوم الأربعاء الماضي

كما قامت والي بتفقد المعرض الذي يقام بأرض المعارض بمدينة نصر أكثر من مرة والالتقاء بالعارضين و بتشجيع الزوار علي الشراء واقتناء منتجات الحرف اليدوية.

ويعد المعرض أحد أبرز مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم اصحاب الحرف اليدوية ومنحهم فرص لتطوير تصميماتهم والصناعاتهم التقليدية اوإعدادهم للتحول إلي القطاع الرسمي استعداداً للتصدير.

ويقام المعرض بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية المصدرين المصريين (أكسبولينك ).

ويشارك فى المعرض 124 عارضا يمثلون عدد من الحرف اليدوية منها الخيامية، الكليم والسجاد، المفروشات المنزلية والفخار، والسيراميك، والمنسوجات، و الجلود ووحدات الإضاءة والشموع، الحلى والاكسسوارات، والملابس التراثية تمثل وحدات انتاجيه ووزرش ومصانع يعمل بها اكثر من 35 الف عامل .

ويهدف المعرض إلى توفير فرص التعارف والالتقاء بين المصممين والحرفيين، وعرض تصميمات صناع الحرف اليدوية لعام ٢٠١٨، خلق تفاعل بين المصممين والحرفيين لتعزيز القيمة المضافة لمنتجات الحرف اليدوية، إتاحة فرص عمل من خلال تطوير المنتج، منح الحرفيين فرصة التعرف على الأفكار و التصاميم الجديدة، تمكين النساء محدودى الدخل من الحصول على عائد مادى مستدام، توفير فرص تصديرية لمنتجات الحرف اليدوية للأسواق الخارجية، ,البيع المباشر للجمهور.

