مدّ فترة الاكتتاب فى زيادة رأسمال الإسكندرية للحاويات 15 يوما

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء على مدّ فترة الاكتتاب العام فى زيادة رأسمال الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمدة 15 يوما بالشروط ذاتها الواردة فى نشرة الاكتتاب السابقة.وأعلنت اسكندرية للحاويات فى 26 ابريل الماضى عن تغطية الاكتتاب العام فى المرحلة الأولى لزيادة ر

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء على مدّ فترة الاكتتاب العام فى زيادة رأسمال الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لمدة 15 يوما بالشروط ذاتها الواردة فى نشرة الاكتتاب السابقة.

وأعلنت اسكندرية للحاويات فى 26 ابريل الماضى عن تغطية الاكتتاب العام فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 11.2% فقط.

وقالت الشركة إن الاكتتاب فى المرحلة الأولى تم على 125 ألف سهم تقريبا بقيمة اجمالية 18.9 مليون جنيه،بينما يتبقى عدد 990ألف سهم تقريبا .

وأشارت الشركة إلى أنها ستفتح الاكتتاب مرة أخرى على عدد الأسهم المتبقية بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافقت الهيئة العامة الثلاثاء الماضى على نشرة اكتتاب زيادة رأس المال المصدر للشركة من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه.

وتبلغ الزيادة المشار إليها 5.58 مليون جنيه موزعة على عدد 1.12 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وقيمة عادلة كحد أقصى 150.7 جنيه.