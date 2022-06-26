مدينة «O West» تطلق «Hillside Bliss Villas» كجزء من مرحلة «Hillside» بالمشروع

أعلنت مدينة O West ، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة عن إطلاق “Hillside Bliss Villas”، كجزء من مرحلة HillSide ذات الاطلالة الساحرة والمساحات الخضراء الواسعة فضلا عن موقع استراتيجي بالقرب من المرافق والخدمات الحيوية بالمدينة .

و تتكون Hillside من عدة مراحل تنفرد بالتنوع والتميز، حيث تتضمن أربعمائة فيلا مستقلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشقق سكنية، والتي تتميز بإطلالة ساحرة على بحيرات صناعية وموقع مثالي ومساحات خضراء شاسعة.

بينما تتضمن مرحلة Hillside Bliss Villas وحدات متنوعة كاملة التشطيب من فيلات مستقلة على مساحات تبدأ من 320 متر مربع وتوين هاوس على مساحات تبدأ من 250 متر مربع.

أنظمة سداد مميزة

وتمتد أنظمة سداد الوحدات الي 8 سنوات بأقساط متساوية ومن المقرر بدء تسليم الوحدات خلال 4 سنوات.

وتتمتع مرحلة Hillside Bliss Villas بإطلالات مباشرة على التل، والمساحات الخضراء الشاسعة ومناظر طبيعية خلابة والبحيرات الصناعية مع إمكانية الوصول اليها بسهولة ويسر.

بالإضافة الي ذلك، تتسم هذه المرحلة بالعديد من المميزات مثل منطقة لممارسة الأنشطة المختلفة كاليوجا والاسترخاء، كما تتمتع بتخطيط عمراني فريد بأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأكد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West ان المدينة تتميز بموقع فريد على مساحة 1000 فدان وتواصل نموها العمراني ونجاحاتها في السوق المصري مساهمة بما يقرب من 50% من المبيعات العقارية الاجمالية لشركة أوراسكوم للتنمية

حيث وصل صافي مبيعاتها العقارية خلال الربع الأول من 2022 إلى 1.0 مليار جنية ووصل إجمالي مبيعات المشروع منذ إطلاقه إلى 12.6 مليار جنية

وقال “ان إطلاق مرحلة Hillside Bliss Villas يتكامل ويتناغم مع طبيعة مدينة O West ونسعى من خلالها لتقديم منتج متميز لعملائنا، وفخورين أنه منذ بداية العمل في المشروع ونحن نحرص على الالتزام بكافة المواعيد التي تم الإعلان والاتفاق عليها مع عملائنا” .

خبرات متراكمة

وأضاف كامل “منذ بداية عمل شركة أوراسكوم للتنمية في السوق منذ أكثر من 33 سنة، وتقوم استراتيجيتنا على بناء مدن متكاملة مجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها عملاءنا، حيث نسعى الي تحقيق التكامل بين العنصر الاجتماعي والرياضي والثقافي من خلال تقديم مدن متكاملة ومستدامة ونابضة بالحياة تتميز بكافة المرافق مثل مراكز تعليمية، ومستشفى على مستوي عالمي، ومنطقة تجارية، ومنطقة فندقية، ونادي رياضي”.

وجدير بالذكر أن Hillside Bliss Villas تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من خدمات ومرافق O West، حيث تقع على بعد 4 دقائق من أبعد نقطة عن التل ويفصلها 10 دقائق فقط عن مركز خدمة العملاء والمبني الاداري

كما أنها تبعد دقيقتان فقط بالسيارة عن المستشفى والمدارس، و8 دقائق بالدراجة إلى نادي O West. وتستمر شركة أوراسكوم للتنمية في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 وحدة، كما تم البدء في بناء 864 شقة

نبذة عن مدينة O West

مدينة «O West» إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية المتكاملة بغرب القاهرة، وتقع على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع، وتتميز بتصميم وتخطيط عمراني فريد يحقق التوازن ما بين المساحات المخصصة للمباني والمساحات الخضراء، مع تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة وتوفير أماكن للفاعليات الاجتماعية مع توافر كل المرافق والخدمات الحيوية.

وتتضمن مدينة “O West” حوالي 11 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن منطقة تعليمية من خمس مدارس دولية كبرى تدعم الأنظمة البريطانية والأمريكية والألمانية. ويقع نادى “O West” الرياضي على ما يقرب من 38 فدانًا، فضلا عن منطقة طبية، ومنطقة تجارية، ومنطقة المكاتب الإدارية لدعم ريادة الأعمال