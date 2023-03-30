مدينة «O West» تستعد لتسليم 1000 وحدة سكنية خلال 2023

تواصل شركة أوراسكوم للتنمية، المطور العالمي في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، تأكيد مكانتها الرائدة في غرب القاهرة، حيث ارتفعت المبيعات العقارية لمدينة” O West” لسنة 2022 لتصل إلى 5,7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 44,3 % مقارنة مع عام 2021.

وتستمر مدينة “O West” في الإسراع من عمليات البناء والتشييد حيث تم بالفعل بناء 444 فيلا، كما يجري العمل في بناء 1015 شقة سكنية و236 تاون هاوس ومن المخطط أن تقوم” O West” بتسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية خلال عام 2023.

وأضاف بيان للشركة، كما تم البدء في أعمال بناء 119 وحدة في المنطقة الإدارية OBD، وسيتم البدء في أعمال بناء نادي O West، ومن المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من النادي خلال النصف الثاني من 2023.

وأعلن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن تعيين تامر دويدار رئيسا تنفيذيا لمدينة “O West” بجانب الاستمرار في مهام عمله كرئيس تنفيذي لمدينتي مكادي هايتس وبيوم الفيوم، على أن يسري ذلك على الفور، وفي منصبه الجديد سيستفيد دويدار من خبرته التنفيذية الواسعة ونجاحه المُثبت في قطاع العقارات لقيادة “O West” ومكادي هايتس وبيوم الفيوم.

من جهته، عبر عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية قائلا: “إن مدينة “O West” في وضع جيد يمكنها من تحقيق مستوى جديد للمعيشة في غرب القاهرة، مشيرا إلى أن المدينة المتكاملة ستكون متماشية مع رؤية شركة أوراسكوم للتنمية كمطور عالمي يقدم مجتمعات عالية الجودة ومتكاملة وحيوية في مصر وكذلك في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة O West قائلا: “يركز فريقنا علي جلب فرص نمو جديدة، ونستعد لتسليم الوحدات على المدى القريب لمرحلة “O West” الأولية ومواصلة بناء آفاقٍ أخرى لمجتمعنا، ويتمثل نجاح “O West” حتى الآن في قدرتها على تقديم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية لتناسب احتياجات قاعدة عملائنا المتنوعة مع دمج الخدمات الحيوية والتجارب الفريدة لإنشاء مدينة مزدهرة “.

جدير بالذكر أن مدينة “O West” تعد بتجربة حياة متكاملة بمناطق مختلفة تتميز بمجموعة من الأحياء السكنية والتصميمات المعمارية المتنوعة. تقع المدينة بغرب القاهرة، على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع.

تتضمن المدينة 11000 وحدة سكنية، فضلاً عن منطقة تعليمية من 4 مدارس دولية كبرى تدعم خمس أنظمة تعليمية، كما يعد نادى O” West “الرياضي أحد أكبر أندية غرب القاهرة ويقع على مساحة 38 فدانا، فضلا عن منطقة طبية، ومنطقة تجارية، والمجمع الإداري” O Business District” لدعم ريادة الأعمال.