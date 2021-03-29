مدينة «O West» تستضيف معرض «عندما يلتقي الفن بالتصميم» بالتعاون مع مؤسسة فنون مصر (صور)

استضافت مدينة O West، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر بالسادس من أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسة فنون مصر “آرت ديجيبت”، المعرض الاستثنائي تحت عنوان “عندما يلتقي الفن بالتصميم”.

ويعد الحدث أول معرض من نوعه يضم مختلف أنواع الفنون وأفضل المصممين تحت مظلة واحدة ليعملوا معًا بشكل متناغم لخلق أعمال فنية متميزة تضفي بريقًا خاصًّا للمدينة.

جمع المعرض أنواعًا مختلفة من الفنون، حيث تعاون المصممون والفنانون والمصورون والمصانع والمطورون عبر 3 فئات رئيسية؛ الفن الهندسي، والتصوير الفوتوغرافي، والجرافيتي؛ وذلك لخلق تسع قطع فنية فريدة لمدينة O West.

وعلى هامش المعرض، تم الإعلان عن أول نموذج حقيقي من فيلات O West المميزة ذات الطابق الواحد، حيث تم إطلاق معرض فوتوغرافي مميز لـ“Alchemy Photography” بها.

بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية ترأسها الدكتور فكري حسن، مدير إدارة التراث الثقافي في الجامعة الفرنسية بالقاهرة مع المصممين المشاركين لمناقشة الأفكار وتبادل المعرفة والخبرات، بجانب ورشة عمل لفن الجرافيتي للعائلات والأطفال.

































وصرح طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West: “يأتي التعاون مع مؤسسة فنون مصر “آرت ديجيبت” تماشياً مع إيماننا في أوراسكوم للتنمية بأهمية الفن ودوره في تحسين حياة الفرد والمجتمع، كما يعكس إستراتيجيتنا في دعم جميع أنواع وأشكال الفنون. ونحن سعداء بهذا التعاون الذي أتاح الفرصة لمدينة O West أن تصبح أول مدينة بالقاهرة تقيم معرض فني استثنائي بهذا الشكل.”

وأضاف كامل: “تم تصميم المدينة بشكل مميز، وذلك بفضل خبرتنا في بناء المدن المتكاملة حول العالم، والتي تفوق 30 عامًا، حيث تعد O West مدينة متكاملة توفر جميع متطلبات الحياة من كافة النواحي الثقافية والرياضية، والتعليمية، والصحية.”

وقالت نادين عبد الغفار، مؤسس مؤسسة فنون مصر “آرت ديجيبت”: “يعتبر هذا المعرض الأول من نوعه حيث سيضم نخبة من أفضل المصورين والفنانين، والمصممين لخلق أعمال فنية فريدة تندمج مع طبيعة مدينة O West بشكل متناغم، وذلك إيمانًا بأهمية دور الفن في إثراء الثقافة.”

وشارك في المعرض عدد كبير من المصممين المتميزين، كل منهم له فنه وتاريخه وثقافته الخاصة ليتميز بها في أعماله، ويكمل بعضهم البعض، منهم: أحمد حلمي، وأمير دوس، وإيهاب مختار، وهالة صالح، وهشام مهدي، وكريم مختيجيان، وماجد ميخائيل، وملك ياقوت، ومحمد فارس، وسارة صاروفيم، ومحمد صلاح، وسارة شانون، بالإضافة إلى عدد من المصانع و شركات تصميم الديكور مثل مصنع موبل الشرق، وVeradeco، وThe Cult.