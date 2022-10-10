«مدينة O West» تستضيف أول مهرجان للبادل بمشاركة أكثر من 125 فريقا عالميا ومحليا

تستعد مدينة O West لاستضافة أول مهرجان للبادل الذي سيشهد إقامة 4 بطولات دولية ومحلية؛ على رأسها بطولة FIP Gold الدولية، التي تتم إقامتها لأول مرة في مصر. وينطلق مهرجان البادل في الفترة من 19 حتى 22 أكتوبر الحالي، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحادين الدولي والمصري للبادل، وبالتعاون مع شركة Ievents.

يشارك في المهرجان 48 فريقًا من مختلف دول العالم، و81 فريقًا مصريًّا من الرجال والسيدات المحترفين والناشئين، وذلك بحضور كوكبة من كبار الرياضيين في مصر.

ونادى “O West” الرياضي والاجتماعي أحد أندية غرب القاهرة، ويتضمن 4 ملاعب بادل تتمتع بكل المواصفات الدولية التي تؤهله لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وأكد طارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينة O West، حرص مدينة O West على دعم رياضة البادل بمصر واكتشاف المواهب الشابة وتطويرها لبناء أجيال من الأبطال المحترفين للمنافسة في البطولات الرياضية العالمية.

من جانبه، أوضح عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لشركة Ievents، أن رياضة البادل تعدّ من أكثر الرياضات التي تعزز التفاعل والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فضلًا عن التشجيع على ممارسة الرياضة حيث تجمع بين أكثر من رياضة: الإسكواش والتنس.

ويتم تنظيم بطولات المهرجان الـ4، بالتعاون مع شركة Ievents، ويشارك في البطولة الدولية الأولى وهي “”FIP Gold 32 فريقًا من الرجال،

أما الثانية فهي بطولة “FIP Rise”، ويشارك فيها 16 فريقًا من السيدات، وسيشهد مهرجان البادل العديد من المسابقات والفاعليات لكل الحضور، من بينها ورش عمل وحلقات نقاشية من قِبل بابلو سيكستو مدرب المنتخب المصرى للبادل، وأنشطة لمختلف الأعمار وإشراك جميع أفراد الأسرة.

وتُقام البطولتان المحليتان تحت رعاية الاتحاد المصري للبادل، ويشارك في البطولة الأولى 21 فريقًا من المبتدئين من الرجال والسيدات، أما الثانية فتضم 60 فريقًا في مرحلتي “B وC”.

وأكد المهندس أحمد غتورى رئيس الاتحاد المصري للبادل، أن مصر هي رابع أكثر دولة بها بطولات دولية في العالم، وهو إنجاز كبير، ونسعى إلى الاستمرار، بل احتلال مراكز متقدمة من حيث تنظيم البطولات الرياضية واحتلال لاعبينا الصدارة العالمية.

من جانبه أضاف بابلو سيكستو، مدرب المنتخب المصرى للبادل، قائلًا: “تعدّ رياضة البادل من الرياضات الحديثة في المجتمع المصري، والتي انتشرت بسرعة كبيرة بين الشباب، مقارنة بالرياضات الأخرى؛ لسهولة ممارستها ومتعتها”، لافتًا إلى أن العديد من الملاعب والنوادي فتحت أبوابها بعد انتشار وازدهار اللعبة.