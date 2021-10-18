مدينة O West ترعى منصة الجونة السينمائية حتى يونيو 2022

أعلنت مدينة O West إحدى مدن أوراسكوم للتنمية بمنطقة 6 أكتوبر، أنه سيتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات وفعاليات ثقافية لمنصة الجونة السينمائية، بدءاً من ديسمبر ٢٠٢١ وإلى يونيو 2022، فضلًا عن تنظيم عرض حي لنخبة من الأفلام السينمائية المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2022.

وأوضحت “أوراسكوم” في بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منه، أنه تم الإعلان عن بدء التعاون بين مدينة O West ومهرجان الجونة السينمائى 2022 خلال حفل حضره انتشال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة بشرى رزة، رئيس العمليات بالمهرجان، وطارق كامل، الرئيس التنفيذي لمدينةO West.

ومن خلال التعاون، سيتم تنظيم فعاليات لمنصة الجونة السينمائية من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022 تتضمن محاضرات شهرية، وورش عمل، وأنشطة ثقافية شهرية، فضلًا عن عرض نخبة من أفلام الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائى فى مدينة O West بالتوازي مع المهرجان.

وأشار طارق كامل، الرئيس التنفيذي لـ O West إلى أن أهمية مهرجان الجونة السينمائي تنبع من ثراء الأفلام السينمائية التي يتم عرضها، لافتًا إلى أن هذا العام يشارك 76 فيلمًا من 44 دولة، حيث تعد السينما من أهم الوسائط الإعلامية التي تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والتحديات، من خلال الأفلام الوثائقية والاجتماعية، فهى تعد مرآة المجتمع، لأنها تؤرخ لأدق التفاصيل بطريقة مبسطة وسلسلة لتصل إلى جميع الفئات الاجتماعية.

وتابع: بدءاً من ديسمبر 2021 سيتم تنظيم فعاليات شهرية لمنصة الجونة السينمائية لتمكين المواهب الشابة والتي من الممكن ان ينتج عنها مشروعات تعرض فى المسابقة الرسمية لمنصة الجونة السينمائية فى الدورة السادسة 2022، بالاضافة الى تنظيم عرض حي لنخبة من أفلام الدورة السادسة من المهرجان في مدينة O West، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز دورنا كمستثمر مسئول لخلق منصة تفاعلية وتمكين الشباب لعرض وتنمية مواهبهم لتكون مدينة O West مقصداً ومركزاً ثقافياً وفنياً فى غرب القاهرة.”

وعبّر انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن فخره بنجاح تجربة المهرجان على مدار خمس سنوات، لافتا إلى أن المهرجان أثبت وجوده كحدث تنويري هام بين المهرجانات السينمائية الدولية في المنطقة العربية، وأصبح يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى نصف قرن.

كما وجه التميمي الشكر إلى شركة أوراسكوم للتنمية على توفير الدعم الفني والبشري والمادي لضمان نجاح المهرجان، مشيراً إلى أن عرض أفلام الدورة السادسة للمهرجان بمدينة O West بأكتوبر بالتزامن مع إقامة فعاليات المهرجان في الجونة، فضلاً عن استمرار أنشطة منصة الجونة السينمائية من شأنه توسيع دائرة التواصل مع الشباب المهتم بالفن السينمائي وإتاحة الفرصة للاطلاع على محتوى متميز من النواحي الفنية والتقنية.