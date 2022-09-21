‏مدينة «O West» تتيح خطط سداد تنافسية في «Hillside» و«Club Residences»

تزامناً مع النسخة الحادية عشرة من معرض سيتى سكيب مصر، أعلنت مدينة O West ، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية فى غرب القاهرة عن تقديم خطط سداد مرنة لمرحلتى Hillside وClub Residences.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص أوراسكوم للتنمية على الدعم المستمر للقطاع العقارى المصرى، وخلق فرص تسويقية وتصديرية للعقار، وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعكس تطور القطاع العقاري؛ ويؤكد قوة ومرونة واستقرار الاقتصاد المصرى.

وفى ذلك الإطار قال طارق كامل، الرئيس التنفيذى لمدينة O West : « نحرص دائماً على تقديم خطط سداد وتسهيلات تنافسية للعملاء، تنعكس بشكل إيجابى على حجم مبيعات المدينة ؛ ولذلك تقدم أو ويست مزايا حصرية بالتزامن مع النسخة الحادية عشرة من معرض سيتى سكيب مصر، بطرح خطط سداد تصل إلى 9 سنوات بأقساط متساوية على مرحلتى Hillside & Club Residences.

وأشار إلى أن استراتيجية أوراسكوم للتنمية تقوم على بناء مدن متكاملة ومجهزة بكافة احتياجات العملاء، بجانب مسايرة استراتيجية الدولة لدعم التوسع العمرانى، وانطلاقاً من هذه الاستراتيجية توفر مدينة O West شتى الخدمات والمرافق الحيوية.

وتضم مدينة O West مركزاً تعليمياً متكاملاً مكونا من 4 مدارس ذات 5 أنظمة تعليمية مختلفة، بهدف أن تصبح المدينة من الأكثر جذباً بغرب القاهرة، بخلاف توافر ناديأو ويست الرياضى والاجتماعى المقام على مساحة 172200 متر، ويتضمن كافة المرافق والخدمات منها مجمع ملاعب كرة قدم، ومجمع حمامات سباحة، وملاعب لرياضة التنس، بالإضافة إلى الأكاديميات الرياضية المتخصصة، ومن المقرر افتتاح المرحلة الاولى بالنادى خلال الربع الأخير من 2023.

وأكد كامل أن «مدينة O West تواصل نموها العمرانى ونجاحاتها فى السوق المحلى، فقد ساهمت بنسبة قدرها %51.4 من إجمالى مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية فى النصف الأول من 2022، حيث بلغ صافى المبيعات العقارية 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، بنسبة زيادة تصل إلى %73.6.

وأطلقت مدينة O West أحدث مرحلة وهى Hillside Bliss villas فى يونيو الماضى، وتتضمن وحدات متنوعة كاملة التشطيب من فيلات مستقلة على مساحات تبدأ من 320 متر مربع وتوين هاوس على مساحات تبدأ من 250 متر مربع.

وتتنوع وحدات Hillside بين فيلات منفصلة وتوين هاوس، وتاون هاوس، وشقق سكنية. وتتميز المرحلة بإطلالة ساحرة ومساحات خضراء واسعة، بالإضافة إلى موقع استراتيجى بالقرب من المرافق والخدمات الحيوية بالمدينة.

ومن المقرر بدء التسليم عام 2025. أما بالنسبة لـمرحلة Club Residences، فهى تحتوى على شقق سكنية تتراوح مساحتها من 71 متر مربع الى 233 متر مربع تطل على نادى O West الرياضى والاجتماعى. وسيبدأ التسليم خلال 4 سنوات.

الجدير بالذكر أن مدينة O West تتميز بموقع فريد فى قلب 6 أكتوبر وعلى بعد دقائق من ميدان جهينة، وتقام على مساحة 1000 فدان.

وتحتوى على مجمع طبى مقام على مساحة 10000 متر مربع، وآخر إدارى O Business District على مساحة 91 ألف متر، ومن المقرر بدء الإنشاء فيه خلال الربع الأخير من 2022.

وتتضمن المدينة ايضاً مرحلة Tulwa وهى مكونة من شقق سكنية ودوبلكس. وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بها. ومن المقرر تسليمها فى مارس 2023. اما بالنسبة إلى Whyt فهى مكونة من فيلات منفصلة وتوان هاوس وتوين هاوس وقد تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ الوحدات السكنية بها، وحاليا هى فى مرحلة التشطيبات ومن المتوقع تسليمها ايضا بحلول مارس 2023.