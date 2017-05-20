مدينة 6 أكتوبر يسترد 5500 فدان من أراضي الدولة

بدور إبراهيمأكد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن 11500 فدان بالمدينة سبق صدور قرارات إزالة للمخالفات والتعديات الكائنة عليها، موضحًا أن جهاز المدينة قام اليوم باسترداد 5500 فدان منها، وسيتم استرداد باقى الأراضى تباعًا.وقام المهندس عصام بدوي بقيادة حملة لإزالة المخالفات والتع

بدور إبراهيم

أكد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن 11500 فدان بالمدينة سبق صدور قرارات إزالة للمخالفات والتعديات الكائنة عليها، موضحًا أن جهاز المدينة قام اليوم باسترداد 5500 فدان منها، وسيتم استرداد باقى الأراضى تباعًا.

وقام المهندس عصام بدوي بقيادة حملة لإزالة المخالفات والتعديات على نحو 5500 فدان بالمدينة، ليستردها الجهاز إلى حوزته، تنفيذاً لقرار الإزالة السابق صدوره لهذه الأراضى.

وأشار إلى أن حملة الإزالة التى تمت اليوم، تكونت من أفراد القوات المسلحة، وقوات مديرية أمن الجيزة، وشرطة التعمير، ومسئولي إزالة المخالفات بجهاز المدينة، بمشاركة 60 معدة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أصدر القرار رقم 160 بتاريخ 16/2/2016، ونص القرار على ما يلى: تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل كردون مدينة 6 أكتوبر، بمساحة 5500 فدان من المجموعة المصرية للإعلاميين، والمتمثلة فى إقامة مبان وإشغالات عبارة عن مبنى مكون من (أرضى + دورين)، ومسجد، وبرج فودافون، وحوض مياه، و4 خزانات أرضية للمياه، و4 طلمبات، و4 فيلات تحت الإنشاء، و4 فيلات أرضى، وعنابر مواشى ومزارع، وعدة غرف أمن متناثرة، وذلك بدون ترخيص أو سند من القانون.



