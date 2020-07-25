عقـــارات

مدينة 6 أكتوبر : إنشاء مركز شباب بمنطقة جنوب الأحياء على مساحة 4.8 فدان

لتوفير كافة الخدمات بالمدينة
خالد الأسمر 8:42 م, السبت, 25 يوليو 20 8:42 م, السبت, 25 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه جارٍ تنفيذ مركز شباب بمنطقة جنوب الأحياء بالمدينة على مساحة 4.8 فدان.

وأضاف الشربيني، أن المشروع يعد إضافة كبيرة للمدينة ويوجد بالمبنى الاجتماعى صالات متعددة الأغراض وقاعات لتقديم خدمات وأنشطة رياضية وثقافية لسد فراغ أوقات الشباب في أعمال مفيدة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير جميع الخدمات بالمدينة.

وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير كل المنشآت الشبابية والرياضة بجانب أن المركز يتسم بأنه لجميع أفراد الأسرة المصرية وهو أكبر ملتقى للعائلات فى منطقة جنوب الأحياء بالمدينة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

ملف الكاتب خالد الأسمر

اقرأ أيضاً