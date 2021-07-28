«مدينة نصر» و«الوراق» الأكثر إقبالاً على «الزيرو» خلال يونيو الماضي

حلت مدينة نصر فى المركز الأول بقائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات الزيرو خلال شهر يونيو الماضى بواقع 1873 وحدة من إجمالى 63.4 ألف وحدة لتصل حصتها إلى %2.9.

فى المركز الثانى حلت وحدة مرور الوراق التى بلغ عدد تراخيص المركبات الجديدة بها 1865 وحدة، وتبعتها وحدة مرور حدائق الأهرام بعدد 1839 وحدة، ثم وحدة مرور القاهرة الجديدة بعدد 1560 رخصة، ووحدة مرور أبيس بعدد 1506 تراخيص.

كان المركز السادس من نصيب وحدة مرور الأميرية التى بلغ عدد تراخيص السيارات الزيرو بها 1339 وحدة خلال شهر يونيو السابق، وتبعتها وحدة مرور أوسيم بعدد 1227 ترخيصًا، ثم وحدة مرور الحوامدية التى أصدرت 1129 ترخيصًا للمركبات الزيرو، ووحدة مرور 6 أكتوبر بعدد 1096 مركبة، فيما كان المركز العاشر من نصيب وحدة مرور الدقى التى أصدرت 1047 رخصة.

أصدرت وحدة مرور شبرا عدد 1036 رخصة للمركبات الزيرو خلال شهر يونيو الماضي، محتلة المركز الحادى عشر بين أكثر وحدات المرور ترخيصًا للزيرو، وتبعتها وحدة مرور النزهة بعدد 1005 تراخيص، ووحدة مرور المنتزه بعدد 988 رخصة ثم وحدة مرور المنصورة التى أصدرت 973 رخصة للمركبات الزيرو، ووحدة مرور محرم بك التى أصدرت تراخيص 928 مركبة زيرو.

يذكر أن وحدة مرور مدينة نصر هى الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها (الزيرو والمستعملة) خلال شهر يونيو الماضي؛ بواقع 11.7 ألف وحدة؛ منها 9.8 ألف مركبة مستعملة و1.9 ألف وحدة زيرو. وقد حلت وحدة مرور المنصورة فى المرتبة الثانية بواقع 9.3 ألف مركبة؛ تشمل 8.3 ألف وحدة مستعملة و973 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث وحدة مرور القطامية بواقع 9.2 ألف وحدة منها 8.5 ألف مركبة مستعملة إلى جانب 674 وحدة جديدة. أما وحدة مرور الأميرية فجاءت فى الترتيب الرابع بعد ترخيصها 7.2 ألف مركبة مستعملة و1.3 ألف مركبة جديدة بإجمالى 8.6 ألف وحدة؛ وتلتها وحدة مرور ابيس التى شهدت منح تراخيص لنحو 7 آلاف مركبة مستعملة و1.5 ألف مركبة جديدة بإجمالى 8.5 ألف وحدة.

كان المركز السادس من نصيب وحدة مرور حدائق الأهرام التى شهدت ترخيص 7.7 ألف وحدة خلال شهر يونيو الماضى من بينها 5.9 ألف مركبة مستعملة و1.8 ألف مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز السابع وحدة مرور الحوامدية التى منحت تراخيص لعدد 1.1 ألف سيارة جديدة كما قامت بتجديد تراخيص نحو 6.4 ألف مركبة مستعملة؛ ليصل إجمالى التراخيص الصادرة عن الوحدة نحو 7.5 ألف ترخيص.