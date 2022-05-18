«مدينة نصر» و«القطامية» تتصدران قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصاً للسيارات

احتلت وحدة مرور مدينة نصر المركز الأول ضمن قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال شهر أبريل الماضي؛ بواقع 7569 وحدة؛ منها نحو 6485 مركبة مستعملة و1084 وحدة زيرو.

وحلت وحدة مرور القطامية فى المرتبة الثانية بواقع 6333 مركبة؛ تشمل 5760 وحدة مستعملة و573 مركبة جديدة، وتبعتها ثالثًا وحدة مرور المنصورة بواقع 6305 وحدات منها 5899 مركبة مستعملة، إلى جانب 406 وحدات جديدة؛ وفقًا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال أبريل الماضي.

وجاءت وحدة مرور الأميرية فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 5479 مركبة، منها 4684 وحدة مستعملة، و795 مركبة جديدة، واحتلت وحدة مرور 6 أكتوبر المركز الخامس، بعد إصدارها 5348 رخصة لـ4659 مركبة مستعملة و689 وحدة جديدة.

أما وحدة مرور أبيس فجاءت فى المركز السادس بعد ترخيص 5176 مركبة خلال أبريل؛ وتوزعت بين المركبات المستعملة بواقع 4465 وحدة والجديدة بواقع 711 وحدة، وتبعتها سابعًا وحدة مرور برج العرب، التى أصدرت تراخيص لـ5062 مركبة توزعت بين المركبات المستعملة بنحو 4842 وحدة مستعملة و220 وحدة جديدة.

وجاءت وحدة مرور الحوامدية فى المركز الثامن بعدد 4990 مركبة مرخصة خلال شهر أبريل الماضي، منها 4509 وحدات مستعملة و481 جديدة، وتبعتها فى المركز التاسع وحدة مرور حدائق الأهرام التى قامت بترخيص 4783 مركبة منها 3980 وحدة مستعملة و803 وحدات جديدة.

وكان المركز العاشر من نصيب وحدة مرور طنطا التى أصدرت تراخيص 4594 مركبة منها 4332 مركبة مستعملة و262 مركبة جديدة، وتبعتها فى المرتبة الحادية عشرة وحدة مرور القاهرة الجديدة التى بلغ عدد التراخيص الممنوحة بها 4507 وحدات، تشمل 3584 مركبة مستعملة إلى جانب 923 مركبة جديدة.

وحلت وحدة مرور شبرا فى المرتبة الثانية عشرة بواقع 4488 مركبة؛ تشمل 3796 وحدة مستعملة و592 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث عشر وحدة مرور فيصل بعدد 4482 وحدة منها 3653 مركبة مستعملة و829 وحدة جديدة.

وجاءت وحدة مرور النزهة فى المركز الرابع عشر بعدد 4288 وحدة، منها 3751 وحدة مستعملة إلى جانب 537 وحدة جديدة.

أما وحدة مرور السويس فقامت بترخيص 4039 مركبة منها 3680 مركبة مستعملة و359 مركبة جديدة، فيما جاءت وحدة مرور محرم بك فى المركز السادس عشر بعدد 3764 مركبة منها 3285 مركبة مستعملة و479 مركبة جديدة.

وكان المركز السابع عشر من نصيب وحدة مرور المنتزه عبر ترخيص 3713 وحدة فى أبريل السابق، موزعة بين المركبات المستعملة التى بلغ عدد تراخيصها 3188 وحدة والمركبات الجديدة التى بلغ عدد تراخيصها 525 وحدة.

أما المركز الثامن عشر فجاء من نصيب وحدة مرور الدقى التى قامت بتجديد تراخيص 3135 مركبة مستعملة وإصدار تراخيص 547 مركبة جديدة، ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 3682 وحدة، وتبعتها وحدة مرور السلام بعدد 3167 مركبة مستعملة و483 مركبة جديدة ليصل عدد المركبات المرخصة بها إلى 3650 وحدة.

فيما حلت وحدة مرور الإسماعيلية فى المرتبة العشرين بين أكثر وحدات ومنافذ المرور إصدارًا لتراخيص المركبات؛ خلال أبريل الماضى عبر منحها رخصًا لعدد 3631 مركبة منها 3439 وحدة مستعملة و192 وحدة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالى لتراخيص المركبات التى أصدرتها الإدارات العامة للمرور فى مصر خلال شهر أبريل الماضى 306.3 ألف وحدة؛ توزعت بين مختلف أنواع المركبات؛ بما فى ذلك الملاكى والنقل والدراجات النارية والأتوبيسات الخاصة والسياحية والمدرسية؛ إضافة إلى المقطورات وأنصاف المقطورات وسيارات الإسعاف والإطفاء وغيرها من أنواع المركبات.

وأدت تقلبات أسعار الصرف إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصانع المحلية إلى موجة كبيرة من الزيادات السعرية للعديد من الماركات التجارية، ومنها «شيفروليه، وهيونداى، وإم جى، وأوبل، وشيرى، وهافال، وشانجان، ونيسان، وميتسوبيشى، وفورد، وبايك، وجاك، وفيات، وجيلى، ولادا، وبى واى دى، وكيا، وغيرها».

ويتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار فى أسعار السيارات داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تذبذب أسعار الصرف بالبنوك، إضافة إلى عدم انتظام حركة الاستيراد والشحن العالمى التى تؤثر سلبًا على الكميات المستوردة، ما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، بما سيؤثر على عدد السيارات التى يتم ترخيصها فى مصر.