عقـــارات

«مدينة نصر للإسكان» : 10% من حجم المبيعات تتجه إلى المصريين بالخارج

تستهدف الشركة ما يقرب من 10% من بيعاتها للمصريين في الخارج
خالد الأسمر 1:51 ص, الأثنين, 9 مارس 20 1:51 ص, الأثنين, 9 مارس 20

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قال أحمد الهتيمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن شركته تستهدف حوالي 10% من مبيعاتها نحو المصريين بالخارج، لافتا أن المشروعات تعتمد في مجملها على العملاء داخل مصر.

مدينة نصر للإسكان لا تعتزم المشاركة في معرض سيتي سكيب

وأضاف، الهتيمي خلال تصريحات لـ “المال”، أن الشركة لا تعتزم المشاركة في معرض “سيتي سكيب” القادم الذي يقام بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 18 إلى 21 مارس المقبل.

وأشار إلى أن المعارض تعتبر أحد الأليات التسويقية التي تعمل على تنشيط السوق العقاري من خلال المشروعات عرض الشركات لمختلف مشروعاتها أمام الجمهور خلال فترة المعرض، مضيفا أن هناك أليات تسويقية أخرى لتسويق مشروعات الشركة.

الهتيمي: أليات التخصيص تختلف بحسب مستهدفات المشروع

وعن الأليات التي اتخذتها الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وأخرها التخصيص الفوري المباشر للأراضي، أفاد الهتيمي أن كل ألية لها مستهدفاتها من المشروعات، موضحا أن ألية التخصيص الفوري تتيح للمطور حرية أكبر في تنفيذ المشروعات.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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