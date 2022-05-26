«مدينة نصر للإسكان والتعمير» تدرس تأسيس شركة تأجير تجاري متكاملة

كشفت شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير، إحدى الشركات العاملة بمجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن تحقيق مبيعات تقدر بقيمة 1.557 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، طبقاً للقوائم المالية للشركة.

وبحسب نتائج أعمال الشرمة عن الربع الأول، تم تسليم 361361 وحدة خلال الربع الأول من عام 2022 ،بزيادة سنوية نسبتها 4.81 ،%مقابل 199 وحدة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3.836 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022 ،وهو نمو سنوي بمعدل 5.4.%.

وارتفع صافي الربح بنسبة 7.3 %ليسجل 2.120 مليون جنيه خلال الربع لأول من عام 2022، فيما بلغ هامش صافي الربح 7.14 %مقابل 8.25 % خلال نفس الفترة من العام السابق .

ووصل إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والمرافق بالمشروعات القائمة لـ 1.381 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضاَ من 7695 خلال نفس الفترة من العام السابق، نظراً لإتمام وتسليم عدد من المشروعات الإنشائية.

ونمت الإيرادات بمعدل سنوي يبلغ 2.82% لتسجل 4.818 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مدفوعة بارتفاع معدل تسليم الوحدت، فضلاً عن النمو القوي لإجمالي التعاقدات الجديدة. ، بحسب بيان الشركة.

وفي هذا السياق أوضح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن الشركة تنطلق باصرار نحو مرحلة جديدة تشهد مجموعة من التطويرات والجهود من فريق العمل من أجل استحداث وسائل وطرق ابتكارية لدفع عجلة النمو وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل مستدام.

وأضاف سلام أن الشركة نجحت في اختتام الربع الأول بخطة تضم مشروعات إنشائية كبيرة، وقد أقدمت في هذا الإطار على إبرام عدد كبير من العقود مع المقاولين، لمضاعفة معدلات التسليم خلال الفترة المقبلة، وذكلك خلال العام الجاري بأكمله.

وعلى خلفية الضغوط التضخمية الراهنة التي يشهدها السوق في الفترة الراهنة، أوضح سلام أن الشركة تقوم بدراسة طرق ابتكارية جديدة تساهم في تقليض ارتفاع تكاليف البناء والإنشاء، مع الحفاظ على متسوى الربحية المناسب لها، وبادرت في هذا الأطار بدراسة تبني احدث التقنيات الهندسية، فائقة القيمة وأساليب البناء الحديث التي تساهم في تسريع وتيرة التسليمات للعملاء قبل الموعد المحدد للتحوط ضد مخاطر التضخم.

وأعرب سلام عن إيمان الشركة التام بالمستقبل الواعد لسوق التطوير العقاري، لما يحظى به من مقومات وأسس متينة.

وأفاد سلام، أن الشركة أقدمت أيضاً على تبني منهج فعال لدفع عجلة النمو يركز على محورين رئيسين، أولاً التوسع بنطاق أنشطتها وعملياتها، وتوطيد شراكاتها الإستراتيجية.

كما تستهدف الشركة التحول عن بيع الأراضي إلى ترسيخ تواجدها وانتشارها بشكل أكبر في السوق، من أجل ابتكار مصادر جديدة وقوية للإيرادات، وتتمثل أبرز ركائز هذة الاستراتيجية استهداف الشركة التوسع بأنشطشتها لتشمل سوق العقارات التجارية.

واضاف سلام أن الشركة تستهدف أيضاً تحقيق عائدات جذابة مع تنمية مساهمة المشروعات التجارية في إجمالي إيرادات الشركة، وذلك من خلال دورها المتواصل في بناء وتأجير مشروعات تطوير عقاري فائقة الجودة تساهم في نجاح وتقدم المجتمعات المحيطة، وأكد سلام أنه بالإضافة لاستراتجية الشركة، فإنها لن تحول دون التزامها الثابت بضمان تحقيق هوامش ربحية بل وتعزيزها مشيراً إلى أن الشركة سوف تفوم في سبيل تحقيق ذلك بإجراء تعديلات على أسعار البيع بصورة تواكب تحديات التضخم،

وتعمل الإدارة على دراسة تأسيس شركة تأجير تجاري متكاملة، وتسعى إلى زيادة نسبة مساهمتها في المشروعات المشتركة السكنية والغير سكنية.

وفي إطار إلتزام الشركة بتنويع مصادر الإيرادات وتنميتها، استحدثت الشركة إدارة لتطوير الخدمات والأنشطة الاجتماعية بمشروعاتها القائمة والمستهدفة.

واختتم سلام، أن الشركة تمتلك رؤية طموحة تتمثل في تركيز نموذج أعمالها على تطوير مشروعات متكاملة تساهم في نعظيم المردود الإيجابي المجتمعي من خلال توفير خدمات فائقة الجودة تشمل التعليم والرعاية الصحية وأنشطة التنزه، لتتحول إلى أكبر منصة متكاملة لتطوير وتنمية المجتمعات الحضارية