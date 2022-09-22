مدينة نصر للإسكان : ندرس التوسع خارج نطاق إقليم القاهرة الكبري

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إنها تدرس التوسع خارج نطاق إقليم القاهرة الكبري خلال السنوات القادمة، كما تدرس الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى البورصة المصرية الخميس لبيان آخر المستجدات حول نشاط الشركة وخططها المستقبلية.

وتستهدف خطط الشركة المستقبلية تطوير محفظة الأراضى المملوكة عبر خطة استراتيجية تركز على تعظيم الإيرادات وحقوق المساهمين من خلال توفير منتج عقاري غير سكنى وتسويقه عن طريق الإيجار إضافة إلى التوسع فى المشروعات السكنية.

كما تتضمن الخطط بيع قطع من الأراضى المملوكة واستخدام عوائها فى مشروعات التوسع، إضافة إلى الانفتاح على مشروعات الشراكة مع الآخرين.

مدينة نصر للإسكان : نخطط لإسناد أعمال مقاولات بـ 3 مليارات جنيه حتى نهاية 2022

«مدينة نصر للإسكان» تطلق مشروع «إيلكت»

وتخطط الشركة لإسناد أعمال مقاولات بحوالى 3 مليارات جنيه إلى شركات أخرى حتى نهاية العام الجاري لتعزيز الأعمال الإنشائية بمشروعي تاج سيتي ،سراي، أكبر مشروعين للشركة.

ووقعت الشركة مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة الحاذق للإنشاءات للقيام بأعمال إنشائية بمشروع شاليا بتاج سيتي بمنطقة القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه تقريبا.

كما يستحوذ مشروعي “سراي”،”تاج سيتي” على المساحة الأكبر من محفظة أراضى الشركة التى تقرب من 10 مليون متر مربع جرى تطوير 50% منها بمشروعات سكنية ،والباقى غير مخطط وتجرى عليه الخطط المستقبلية.

وتستهدف الشركة تخصيص 20% من المساحة غير المخططة لمشروعات غير سكنية مثل المولات التجارية والمدارس الدولية والمكاتب الإدارية والمستشفيات وغيرها.

وتعدّ مدينة نصر للإسكان واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع)، وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة؛ منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون متر مربع على طريق القاهرة السويس.

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر الماضى، فى إجراءات الاستحواذ على شركتين عقاريتين؛ من بينهما منك للاستثمار العقارى بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه جرى تخفيضها إلى 200 مليون لحين تحديث تقارير القيمة العادلة للأسهم وفقًا لإفصاح حديث حول الموضوع بتاريخ 3 يوليو الماضى.

ورفضت مدينة نصر للإسكان فى يوليو الماضى، عرضا مقدما للاستحواذ عليها من قبل شركة سوديك المملوكة لشركة الدار العقارية الإماراتية بسعر يتراوح 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

مدينة نصر رفعت رأسمالها مرتين خلال العام الجاري بقيمة 600 مليون جنيه تقريبا

مدينة نصر للإسكان

ورفعت مدينة نصر للإسكان والتعمير رأسمالها المصدر فى يوليو الماضى من 1.87 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 228 مليون جنيه تقريبا.

وجري تنفيذ الزيادة عبر إصدار 228 مليون سهم وزعت على المساهمين بنظام الأسهم المجانية بواقع 0.12 سهم مجانى لكل سهم أصلى، على أن تُموَّل من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام المالى المنتهى 31 ديسمبر الماضى.

ورفعت مدينة نصر رأسمالها المصدر، فى يناير الماضى، من 1.49 مليار إلى 1.87 مليار، بزيادة قدرها 374.4 مليون عبر اكتتاب قدامى المساهمين جرى تنفيذه فى 10 فبراير الماضى.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة فى الوقت الحالي بين عدة شركات؛ أبرزها بيج إنفستمنت جروب التى تستحوذ على (19.9%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تستحوذ “بي إنفستمنتس” القابضة على (7.45%) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.