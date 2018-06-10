مدينة نصر للإسكان: ندرس التوريق لبعض المشروعات لانخفاض تكلفته

رجب عزالدين:قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إنها تدرس فكرة توريق المرحلة الأولى من مشروع تاج سيتى –تاج سلطان.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن فكرة التوريق تعتبر مصدر تمويل جيد ومنخفض التكلفة مقارنة التمويل البنكى.وتابعت الشركة أن الفكرة مازالت فى طور الدراسة ولكن لم يتم اتخا

رجب عزالدين:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إنها تدرس فكرة توريق المرحلة الأولى من مشروع تاج سيتى –تاج سلطان.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن فكرة التوريق تعتبر مصدر تمويل جيد ومنخفض التكلفة مقارنة التمويل البنكى.

وتابعت الشركة أن الفكرة مازالت فى طور الدراسة ولكن لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص تنفيذها أو عدمه.

ووقعت الشركة الأسبوع الماضى، عقد قرض متوسط الأجل بمليار جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل مشروعين هما “زون تي” والبنية التحتية لمشروع تاج سيتي.

وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تدرس إعادة هيكلة الاستثمار فى شركة النصر للمرافق لزيادة قيمة الاستثمار بمبلغ 85 مليون جنيه.