مدينة نصر للإسكان : مساهم من عائلة سلام يشترى حصة أسهم بقيمة 26.8 مليون جنيه

أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن شراء مساهم من عائلة سلام حصة أسهم (9.6 مليون سهم) بقيمة إجمالية قدرها 26.8 مليون جنيه تقريبا.

وكشف الإفصاح المرسل للبورصة المصرية الأربعاء، ارتفاع حصة المساهم أحمد نبيل عبد الله سلام فى أسهم مدينة نصر للإسكان من 0.37% إلى 0.88% بعد تلك العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.78 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط المساهم المذكور بستة مساهمين آخرين يستحوذون على 2.3% من إجمالى أسهم الشركة .

وقالت مدينة نصر للإسكان فى وقت سابق إن عائلة سلام استثمرت بالفعل أكثر من 50 مليون جنيه فى شراء الأسهم فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة على شركتين تابعتين للعائلة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل بتاريخ 3 يوليو الجارى حول آخر تطورات صفقة الاستحواذ على شركتين عاملتين فى المجال العقارى هما : منك للاستثمار العقارى ، إيجى كان للتطوير العقارى.

وقرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 29 يونيو الماضى تكليف المستشار المالى المستقل بتحديث تقارير القيمة العادلة لأسهم الشركتين تمهيدا لتنفيذ الاستحواذ نظرا لمرور ستة أشهر على تاريخ التقارير السابقة.

وفوض المجلس رئيسه فى دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد للنظر فى اعتماد تحديثات تقارير القيمة العادلة لأسهم الشركتين فور الانتهاء منها ، وفقا للإفصاح.

مدينة نصر للإسكان : 200 مليون حدا أقصى للاستحواذ على شركتى عائلة سلام

عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة منك للاستثمار العقارى

كما وافق المجلس على توقيع وتنفيذ العقد الإطارى المعروض على المجلس لشراء كامل أسهم الشركتين لحين تحديث تقارير المستشار المالى وتوقيع العقود النهائية بثمن أقصى 200 مليون جنيه للشركتين.

واعتمدت عمومية مدينة نصر فى 13 ديسمبر الماضى تقرير قيمة عادلة لأسهم الشركتين معا بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه.

وفوضت الشركة آنذاك رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهما لإتمام إجراءات الصفقتين وتوقيع العقود.كما وافقت العمومية على ضم المهندس محمد عبد الله نبيل سلام إلى عضوية مجلس الإدارة حتى نهاية دورته الحالية وتعيين عضو منتدب للشركة.

كما وافق المساهمون فى التوقيت نفسه على زيادة رأسمال الشركة من 1.49 مليار جنيه إلى 1.87 مليار جنيه، فى إطار صفقة الاستحواذ المشار إليها.

ونوهت مدينة نصر، فى إفصاح مواز آنذاك، بأن قيمة هذه الصفقات لا تتعدى 6% من إجمالى حقوق الملكية بالشركة، بما يخرجها عن نطاق الخضوع للمادة 44 من قواعد القيد والشطب.

وقالت مدينة نصر، في إفصاح سابق للبورصة، إن سبب تفكيرها فى الاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقارى يتمثل فى أن جميع مشروعات الأخيرة يقع داخل أراضي مشروع تاج سيتي المملوك لها.

كما أرجعت أسباب الاستحواذ إلى تكامل منتجات الشركتين، وتقدم شركة منك، وحدات عقارية كاملة التشطيب بما في ذلك الأجهزة المنزلية بنظام تسليم مفتاح، بينما تبيع مدينة نصر وحدات نصف تشطيب.

شروط الصفقة : شراء العائلة حصة من أسهم الشركة مقابل عملية الاستحواذ

البورصة المصرية

ومن المقرر أن تتم صفقة منك عبر خطوات أولها قيام مدينة نصر للإسكان بزيادة رأسمالها المصدر بمبلغ 374.4 مليون جنيه تخصص لقدامى المساهمين.

الخطوة الثانية تتمثل فى استخدام جزء من حصيلة الزيادة فى شراء (شركة منك) من المهندس عبد الله سلام وباقى مساهميها ،بينما سيجرى استخدام باقى الحصيلة للمساهمة في تمويل المشروع الجديد بمدينة ناصر غرب أسيوط.

الخطوة الثالثة تتمثل فى التزام عبد الله سلام وعائلته باستخدام حصيلة البيع فى شراء أسهم مباشرة بشركة مدينة نصر للإسكان من خلال البورصة إضافة إلى ضخ 50 مليون جنيه أخرى للاستحواذ على 5% على الأقل أسهم مدينة نصر.

وتتضمن شروط الصفقة ألا يقوم المساهمان الرئيسان فى مدينة نصر (القابضة للتشييد والتعمير وصناديق الاستثمار التى يديرها بى بى أى بارتنرز) ببيع أى أسهم لعائلة سلام، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 26 أكتوبر الماضى.

وأفصحت مدينة نصر فى مارس 2020 عن توقيع عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه لشركة منك للاستثمار العقارى المملوكة لعائلة سلام.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك ( 5 مارس 2020) إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع وتقع داخل مشروع تاج سيتى، مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه.

خريطة مساهمى مدينة نصر للإسكان المالكين فوق 5% من الأسهم

مدينة نصر للإسكان

وتعدّ مدينة نصر للإسكان واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع)، وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة؛ منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات؛ أبرزها بيج إنفستمنت جروب التى تستحوذ على (19.9%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تستحوذ بي إنفستمنتس القابضة (7.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الحالي.

وتستعد الشركة لزيادة رأسمالها للمرة الثانية خلال العام الجارى من 1.87 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 228 مليون جنيه يجرى توزيعها بطريقة الأسهم المجانية على المساهمين اعتبارا من 4 أغسطس القادم.

مجلس الإدارة يرفض عرضا للاستحواذ من سوديك ويحيل الأمر للجمعية العامة

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وتلقّت مدينة نصر للإسكان، فى (5 يوليو الحالي)، عرضا غير مُلزم للاستحواذ عليها من قِبل شركة سوديك المملوكة لشركة الديار العقارية الإماراتية بمتوسط سعر مبدئي يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

وقالت “سوديك”، في إفصاح مرسل، للبورصة، إن التوجه الاستراتيجي لها والمدعوم من مساهميها الرئيسيين شركة الدار العقارية وشركة ADQ القابضة اللذين يمتلكان 85.5% من شركة سوديك منذ ديسمبر 2021، يتمثل في التوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.

وتسهم الصفقة، حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر، خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها،

وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة غير المطورة والتى تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع.

وعلّقت سوديك إتمام الصفقة على شرط الحصول على نتائج مُرضية من الفحص النافى الجهالة يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى؛ ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك، وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة سوديك الرئيسيين.

وأبدى مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان، فى اجتماع لاحق (7 يوليو)، اعتراضه العرض بسعره الحالى، مطالبًا سوديك بإعادة النظر فى السعر، على أن يُعرَض الأمر برمته على الجمعية العامة للمساهمين للنظر فى مسألة السماح بالفحص النافى للجهالة من عدمه (حدد للعمومية موعد 16 أغسطس).