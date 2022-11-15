مدينة نصر للإسكان : مدكور للمرافق تتولى إدارة الكهرباء والصيانة بمشروع «سراي» 

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير توقيع اتفاقية مع شركة مدكور للمرافق لتولي إدارة وتشغيل منظومة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية والمياه الذكية بمشروع سراي ولمدة 5 سنوات.

وقع الاتفاقية المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة شركة مدكور للمرافق ، بحضور عدد من قيادات كلتا الشركتين.

وبموجب الاتفاقية، تتولى مدكور للمرافق بالنيابة عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير كافة التعاملات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما يخص جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية لأعمال التشغيل والصيانة لمحطة محولات مشروع سراي.

كما تقوم مدكور للمرافق بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض في مشروع سراي بدءًا من محطة محولات سراي حتى عدادات الكهرباء الخاصة بالمشتركين في الخدمة.

سلام : الاتفاقية لضمان توزيع الموارد

وصرح عبد الله سلام قائلا: “يعد الاستثمار في البنية التحتية أحد أهم المحاور لضمان تحقيق عناصر الاستدامة في مشروعاتنا وجعلها ملائمة للمعيشة بها، وهنا تأتي أهمية التعاون مع كيان مرموق مثل شركة مدكور للمرافق ، والتي ستتولي مسئولية تشغيل وإدارة إمدادات الطاقة وأنظمة المياه الذكية داخل مشروع سراي لضمان توزيع الموارد بصورة مستمرة بلا انقطاع وتوفير خدمات ذات مستوى عالمي وتوفير خدمات الدعم الفني لسكان المشروع.”

وقال مصطفى مدكور “إن التعاون مع شركة بحجم مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي تعد أحد أعرق المطورين في السوق المصري يُمكننا من تطبيق وتوفير الخدمات والخبرة الطويلة في مشروعات ضخمة بحجم سراي.”

يقع مشروع سراي متعدد الاستخدامات على طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل على مساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع ، ويتمتع بموقع متميز في القاهرة الجديدة على بعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري، و5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمن سهولة الوصول.

مميزات مشروع سراي

يجمع المشروع بين نمط الحياة العصرية النابض والهدوء الذي يميز الضواحي بالإضافة إلى العديد من الخيارات من حيث المساحات والوحدات تشمل الشقق السكنية، S-Villas وهي عبارة عن ڤيلتين فوق بعضهم البعض كل ڤيلا لها مدخل خاص، التاون هاوس، وغيرها وسط مساحات شاسعة من المساحات الخضراء.

قام بوضع تصميم المشروع شركة Benoy- الشركة العالمية الرائدة في أعمال التصميم والاستشارات المعمارية.

تمتلك شركة مدكور للمرافق أكثر من 30 عاماً من الخبرة في تقديم خدمات الاستشارات الهندسية، والتوريدات، والانشاءات، وإدارة المرافق، وتوفير الحلول الهندسية المتكاملة

تمكنت الشركة على مدار تاريخها من تسليم العديد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء بجودة فائقة وأعلى معايير الاعتمادية وتسليم في وقت قياسي.