مدينة نصر للإسكان : عائلة سلام استثمرت أكثر من 50 مليون جنيه فى شراء الأسهم

قال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير،إن عائلة سلام استثمرت بالفعل أكثر من 50 مليون جنيه فى شراء الأسهم فى إطار صفقة الاستحواذ المرتقبة على شركتين تابعتين للعائلة .

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من مدينة نصر للإسكان حول آخر تطورات صفقة الاستحواذ على شركتين عاملتين فى المجال العقارى هم : منك للاستثمار العقارى ،إيجى كان للتطوير العقارى.

وقرر مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 29 يونيو الجارى تكليف المستشار المالى المستقل بتحديث تقارير القيمة العادلة لأسهم الشركتين تمهيدا لتنفيذ الاستحواذ نظرا لمرور ستة أشهر على تاريخ التقارير السابقة.

وفوض المجلس رئيسه فى دعوة الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد للنظر فى اعتماد تحديثات تقارير القيمة العادلة لأسهم الشركتين فور الانتهاء منها ،وفقا للإفصاح.

مدينة نصر للإسكان : 200 مليون حد أقصى للاستحواذ على شركتى عائلة سلام

عبدالله-سلام-الرئيس-التنفيذى-لشركة-منك-للاستثمار-العقارى-

كما وافق المجلس على توقيع وتنفيذ العقد الإطارى المعروض على المجلس لشراء كامل أسهم الشركتين لحين تحديث تقارير المستشار المالى وتوقيع العقود النهائية بثمن أقصى 200 مليون جنيه للشركتين .

واعتمدت عمومية مدينة نصر فى 13 ديسمبر الماضى تقرير قيمة عادلة لأسهم الشركتين معا بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه.

وفوضت الشركة آنذاك رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من ينوب عنهما لإتمام إجراءات الصفقتين وتوقيع العقود.كما وافقت العمومية على ضم المهندس محمد عبد الله نبيل سلام إلى عضوية مجلس الإدارة حتى نهاية دورته الحالية وتعيين عضو منتدب للشركة.

كما وافق المساهمون فى التوقيت نفسه على زيادة رأسمال الشركة من 1.49 مليار جنيه إلى 1.87 مليار جنيه، فى إطار صفقة الاستحواذ المشار إليها.

ونوهت مدينة نصر، فى إفصاح مواز آنذاك، بأن قيمة هذه الصفقات لا تتعدى 6% من إجمالى حقوق الملكية بالشركة، بما يخرجها عن نطاق الخضوع للمادة 44 من قواعد القيد والشطب.

وقالت مدينة نصر، في إفصاح سابق للبورصة، إن سبب تفكيرها فى الاستحواذ على شركة منك للاستثمار العقارى يتمثل فى أن جميع مشروعات الأخيرة يقع داخل أراضي مشروع تاج سيتي المملوك لها.

كما أرجعت أسباب الاستحواذ إلى تكامل منتجات الشركتين، وتقدم شركة منك، وحدات عقارية كاملة التشطيب بما في ذلك الأجهزة المنزلية بنظام تسليم مفتاح، بينما تبيع مدينة نصر وحدات نصف تشطيب.

شروط الصفقة : شراء العائلة حصة من أسهم الشركة مقابل عملية الاستحواذ

البورصة المصرية

ومن المقرر أن تتم صفقة منك عبر خطوات أولها قيام مدينة نصر للإسكان بزيادة رأسمالها المصدر بمبلغ 374.4 مليون جنيه تخصص لقدامى المساهمين.

الخطوة الثانية تتمثل فى استخدام جزء من حصيلة الزيادة فى شراء (شركة منك) من المهندس عبد الله سلام وباقى مساهميها ،بينما سيجرى استخدام باقى الحصيلة للمساهمة في تمويل المشروع الجديد بمدينة ناصر غرب أسيوط.

الخطوة الثالثة تتمثل فى التزام عبد الله سلام وعائلته باستخدام حصيلة البيع فى شراء أسهم مباشرة بشركة مدينة نصر للإسكان من خلال البورصة إضافة إلى ضخ 50 مليون جنيه أخرى للاستحواذ على 5% على الأقل أسهم مدينة نصر.

وتتضمن شروط الصفقة أن لا يقوم المساهمان الرئيسين فى مدينة نصر (القابضة للتشييد والتعمير وصناديق الاستثمار التى يديرها بى بى أى بارتنرز) ببيع أى أسهم لعائلة سلام،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 26 أكتوبر الماضى.

منك اشترت أرض فى تاج سيتى ب 1.15 مليار جنيه العام الماضى

وأفصحت مدينة نصر فى مارس 2020 عن توقيع عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه إلى شركة منك للاستثمار العقارى المملوكة لعائلة سلام.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك ( 5 مارس 2020) إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع وتقع داخل مشروع تاج سيتى، مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه.

وِأشارت مدينة نصر إلى أنها لا تزال تحتفظ بـ 2 مليون متر مربع داخل مشروع تاج سيتى، و3.5 مليون متر فى مشروع سراى و436.8 ألف متر فى غرب أسيوط قابلين للتطوير.

وأفصحت منك للاستثمار آنذاك عن تخطيطها لإقامة مشروع جديد على الأرض المشتراه من تصميم شركة كندية مشهورة فى مجال التخطيط العمرانى والتصميم المعمارى.

واشترت منك، هذه الأرض بعد نجاح مشروعها الأول داخل “COBALT BUSINESS DISTRICT” والذى يتضمن شقق فندقية ومكاتب مشتركة.

وقالت مدينة نصر ساعتها إن شركة منك ستقدم منتجات جديدة لا توفرها هى فى الوقت الحالى مثل الشقق كاملة التشطيت بما سيوفر للعملاء فى مشروع تاج سيتى كافة أنواع المنتجات العقارية .

خريطة مساهمى مدينة نصر للإسكان المالكين فوق 5% من الأسهم

مدينة نصر للإسكان

وتعد مدينة نصر للإسكان، واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع)، وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة؛ منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات؛ أبرزها بيج إنفستمنت جروب التى تستحوذ على (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تستحوذ بي إنفستمنتس القابضة (7.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%.، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 6 أبريل الماضى.

ونفت مدينة نصر للإسكان فى إفصاح حديث (26 يونيو 2022) تلقيها أى عروض استحواذ رسمية من شركة الدار العقارية الإماراتية وهو ثانى نفى تصدره الشركة فى هذا الموضوع خلال شهر يونيو.

