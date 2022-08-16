«مدينة نصر للإسكان» : رفض عرض «سوديك» يعكس ثقة المساهمين في قيمة الشركة المستدامة

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أن الجمعية العامة لمساهميها، والمنعقدة اليوم، صوَّتت بعدم الموافقة على السماح لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ببدء إجراءات الفحص النافي للجهالة.

يأتي ذلك بعد تلقي مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضًا غير ملزِم من “سوديك” بتاريخ 5 يوليو 2022 للاستحواذ على حصة أغلبية (حتى 100%) من أسهم الشركة.

ويأتي قرار الجمعية العامة بعدم الموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من سوديك، في ضوء التوصية المقدمة من مجلس الإدارة لأعضاء الجمعية؛ استنادًا لرؤية المجلس بأن هذا العرض لا يتناسب مع القيمة العادلة لأصول شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحفظة الأراضي التي تمتلكها، فضلًا عن قدراتها ومقوِّماتها التي تبشِّر بآفاق نمو واعدة.

الأهم تقديم أفضل نتائج للمساهمين

في هذا السياق أوضح عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن الأولويات الثابتة للإدارة خلال دراسة ومناقشة هذه الصفقة تتمثل في تقديم أفضل نتائج للمساهمين،

لافتًا إلى أن قرار الجمعية العامة بشأن هذه الصفقة يعكس بوضوح ثقة المساهمين في القيمة المستدامة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأكد سلام ثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية الواعدة للشركة، خاصة مع بدء حصادها ثمار إستراتيجية النمو الجديدة التي وضعتها الإدارة، بالتزامن مع قيامها بتعزيز أداء الشركة خلال الفترة الماضية.

نتائج قوية

وأضاف سلام أن جهود الإدارة، خلال الفترة الماضية، أثمرت عن تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث تضاعف إجمالي المبيعات التعاقدية خلال النصف الأول من عام 2022 لتتجاوز 3.3 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بالإضافة إلى تضاعف عمليات تسليم الوحدات خلال الفترة نفسها.

كما نجحت الشركة في تحقيق أرقام قياسية على صعيد المبيعات، خلال الربع الثاني من العام، وإضافةً إلى ذلك شهد شهر يوليو تحقيق مبيعات تعاقدية وحجوزات بيعية قياسية خلال شهر واحد فقط.

وأعرب سلام عن تفاؤله بمواصلة تحقيق المزيد من النتائج القوية خلال الفترة المقبلة.