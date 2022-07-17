«مدينة نصر للإسكان» رداً على عرض «الدار الإماراتية»: نرحب بكم كمستثمر جاد لكن السعر لا يناسب قيمة وأصول الشركة

أكد مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في رده على العرض المقدم من شركة الدار الإماراتية – مالكة حصة الأغلبية في شركة سوديك مقدمة عرض شراء أسهم الشركة – أنه يرحب بـ«الدار» كمستثمر جاد ومؤثر في الاقتصاد المصري.

وقال مجلس مدينة نصر للإسكان في إفصاح مرسل للبورصة صباح اليوم الأحد أنه يتشرف بأن يكون لدى «الدار» الرغبة في المشاركة بشركة مدينة نصر كإحدى أعرق الشركات المصرية في مجال التطوير العمراني، موضحا أن «الدار» لما لها من باع وثقل في هذا المجال تعتبر إضافة لأي كيان تشارك فيه.

وأشار إلى أن العرض المقدم لا يتماشى مع القيمة الحقيقية للشركة واصولها، وبناء عليه قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في طلب إجراء دراسة نافية للجهالة على الشركة، علما بأن مجلس الإدارة لم يوافق على الطلب هذا في ضوء العرض المقدم.

وأضاف: “مجلس الإدارة يدعوكم لإعادة النظر في العرض المقدم وفي حالة الوصول لسعر يتناسب مع قيمة الشركة العادلة سنرحب بالبدء في إجراءات إنهاء الصفقة”.

يذكر أن «سوديك» قدمت مؤخرا عرضًا غير ملزم للاستحواذ النقدى المحتمل على نسبة تصل إلى %100 من أسهم «مدينة نصر» بسعر استرشادى يتراوح بين 3.20 إلى 3.40 جنيه للسهم، ويخضع العرض لإتمام التقييم النافى للجهالة من قبل سوديك.

يشار إلى أن المساهمين الرئيسيين لشركة مدينة نصر للإسكان هم: «مجموعة بيج إنفستمنتس «BIG Investment Group بحصة تبلغ %19.88 و«بى إنفستمنتس القابضة» %7.45 و”القابضة للتشييد والبناء» بنحو %15.19 وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول %57.48.