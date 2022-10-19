«مدينة نصر للإسكان» : دار المعمار للمقاولات تتولى تطوير مشروع ليك بارك

وقعت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اتفاقية شراكة مع دار المعمار للمقاولات DMC، لتطوير وتنفيذ 13 مبني بمشروع ليك بارك في تاج سيتي بالقاهرة الجديدة بقيمة تبلغ 350 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع خلال 18 شهرًا.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل كل من المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان ، وشريف إسماعيل سليمان، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دار المعمار للمقاولات DMC بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، ستتولى شركة دار المعمار للمقاولات مسئولية تشييد 13 مبنى بالكامل في مشروع ليك بارك في تاج سيتي، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) وتشطيب الواجهات بجميع المباني التي تم التعاقد عليها.

تتضمن الشراكة أعمال البناء والتشييد بالكامل لـ 13 مبنى

يقدم مشروع ليك بارك ستوديوز نمطا فريدا للمجتمعات الحديثة، حيث يجمع بين مجموعة متنوعة من الإطلالات لكل الوحدات، بالإضافة إلى حلول ومساحات يمكن تصميمها وفقاً لاحتياجات ومتطلبات العملاء. يتمتع مشروع ليك بارك بموقع متميز في تاج سيتي وتحيط به مساحات خضراء وحدائق ومساحات مائية فريدة.

تتنوع مساحة الوحدات بين 58 مترا مربعا و200 متر لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء وفقًا لتفضيلاتهم مع تقديم تجربة شاملة تضمن أعلى معايير الراحة والكفاءة والعملية وتعزيز الإنتاجية.

يمتد مشروع تاج سيتي على مساحة تتخطى 5.3 مليون متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي على الطريق الدائري، على مقربة من مطار القاهرة الدولي، وعلى بعد دقائق من شرق القاهرة ومصر الجديدة.

ويُعد مشروع “تاج سيتي” من العلامات البارزة في مسيرة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي تمتد لأكثر من 63 عامًا في السوق المصرية، حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق، فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية.

موقع مميز

ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة، حيث يصل إجمالي حجم المبيعات في المشروع إلى 11.8 مليار جنيه.

وتعليقًا على توقيع اتفاقية الشراكة، قال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير : “يأتي التركيز على تسريع وتيرة أعمال البناء والتشييد على رأس أولوياتنا كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز معدلات التطوير والنمو في كافة مشروعاتنا

ومن جانبه قال شريف إسماعيل سليمان، الرئيس التنفيذي لدار المعمار للمقاولات DMC : تعد شراكتنا مع مدينة نصر للإسكان ، والتي تعد واحدة من أقدم المطورين العقاريين ذوي الريادة في السوق المحلي، تجسيدًا لتنمية الأراضي، وتحسين المجتمعات وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء “.

من الجدير بالذكر أن دار المعمار سلمت أكثر من 300 مشروع لكبار المطورين العقاريين على المستوي الإقليمي والمحلي من خلال فريق يضم أكثر من 4000 من الخبراء في القطاع حيث توفر DMC خدمات المقاولات والانشاءات والخدمات الهندسية عالية الجودة للمشروعات السكنية الراقية.