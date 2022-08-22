«مدينة نصر للإسكان» : حجوزات قياسية بلغت 1.5 مليار جنيه خلال يوليو فقط

كشفت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تسجيلها إجمالي حجوزات قياسية، خلال شهر واحد، بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2022.

ويرجع هذا الأداء الاستثنائي إلى إطلاق مشروعيْ “إليكت” و”تاج ڤيل”، بالإضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للتسلم وكفاءة المبيعات بمشروعي “كرونز” و”تافال” التابعتين لمشروع “سراي”.

ويعكس نجاح مدينة نصر للإسكان في مواصلة تسجيل إجمالي مبيعات بأعلى المستويات التاريخية، قدرتها على تعظيم الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على الوحدات العقارية، رُغم التحديات الراهنة التي يشهدها الوضع الاقتصادي الكلي، وفقًا لبيان صحفى من الشركة.

فرص جذابة بباقى الأراضى

ويعدّ ذلك بمثابة شهادة قوية على الإمكانيات الهائلة والفرص الجذابة التي تطرحها محفظة الأراضي المتبقية بمشروعي “تاج سيتي” و”سراي”، مع الاستمرار في تطوير الوحدات العقارية السكنية والتجارية فائقة الجودة.

وقد تمكنت الشركة من إحراز هذا الأداء القياسي خلال شهر يوليو، على الرغم من التباطؤ الموسمي لسوق العقارات بشرق القاهرة خلال فترة الصيف،

مما يؤكد قدرة الشركة على التوظيف الأمثل للقيمة الفائقة لعروضها المقدمة في دفع عجلة نمو المبيعات بمختلف مشروعاتها .

جدير بالذكر أن نجاح مدينة نصر للإسكان في إطلاق أول مرحلتين من مشروع “إيلكت” أسهم في تعزيز إجمالي المبيعات خلال شهر يوليو،

وهو جزء من مشروع “تاج سيتي” في القاهرة الجديدة تم إطلاقه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي.

مساحات متنوعة

ويضم المشروع فيلات بمختلف التصميمات العصرية وتبلغ مساحته الإجمالية 167.2 ألف متر ويرتفع بتسعة أمتار عن باقي وحدات “تاج سيتي”.

وقد تمكنت الشركة منذ إطلاق المشروع من بيع 50% من وحدات المرحلة الأولى ونجحت في تسجيل مبيعات بحوالي 400 مليون جنيه خلال يومين فقط من الإطلاق. كما نجحت الشركة في بيع 50% من إجمالي وحدات المرحلتين حتى الوقت الراهن.

‎في هذا السياق قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن أداء شهر يوليو يعتبر استثنائيًّا، كما يعد شهادة واضحة على كفاءتها التشغيلية.

سلام : الأداء كان استثنائيًّا ونركز على النمو الصحي المستدام

كما تعكس المبيعات القياسية التي حققتها الشركة، خلال الشهر نفسه، والمقومات الجذابة التي تنفرد بها منتجاتها وإستراتيجية النمو الجديدة التي تتبناها، والتي تبشر بالمزيد من النتائج المشرفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد سلام أن أولويات ‎الشركة خلال المرحلة الراهنة التركيز على تحقيق نمو صحي ومستدام كل ربع والمحافظة على رضا العملاء.