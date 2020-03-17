«مدينة نصر للإسكان» تُجري أول عملية شراء على أسهم الخزينة

مدينة نصر للإسكان والتعمير تفصح عن شراء 120 ألف سهم خزينة

أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أول عملية شراء لأسهم الخزينة بعدد 120 ألف سهم، فى إطار خطتها المعلَنة لشراء كمية تصل إلى 28.8 مليون سهم .

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 11 مارس الحالي، على شراء 28.8 مليون سهم خزينة، خلال فترة ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم، وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 17 مارس ولمدة ثلاثة أشهر.

مدينة نصر للإسكان تستهدف شراء 2% من الأسهم

البورصة المصرية

ويبلغ رأسمال مدينة نصر الحالى 1.4 مليار جنيه موزعًا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات، بي آي جي إنفستمنت جروب (19.88%)، القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%).

كما يسهم كل من: بنك الاستثمار القومي بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، اتحاد العاملين بالشركة (0.281%)، إضافة إلى مساهمين آخرين أفراد ومؤسسات.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الأيام الماضية، رغبتها بشراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدّمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو، آرابيا إنفستمنتس هولدنج، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية.

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة

الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الحالي، إن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت بأن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأى منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.