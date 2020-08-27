مدينة نصر للإسكان توقع عقد قرض بقيمة 1.1 مليار جنيه مع 4 بنوك

مدينة نصر للإسكان والتعمير تفصح عن تفاصيل قرض جديد طويل الأجل

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير توقيع عقد تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه مع 4 بنوك من بينها البنك التجاري الدولي “CIB”.

وقالت مدينة نصر للإسكان فى إفصاح للبورصة الخميس إن هذا التسهيل طويل الأجل على مدى زمنى سبع سنوات.

وقاد البنك التجارى الدولي مصر عملية التنسيق مع ثلاث بنوك لتوفير التسهيل الائتمانى المشار إليه.

وشملت الثلاث بنوك محل الذكر، بنك الاستثمار القومى، البنك المصرى الخليجى، المصرف المتحد.

وتقول مدينة نصر إن غرض التسهيل يتمثل فى خصم جزء من الأوراق التجارية للشركة بسعر عائد تنافسى.

مدينة نصر حصلت على قرض مماثل بقيمة 2.1 مليار جنيه فى مايو

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وسبق لمدينة نصر للإسكان(مايو الماضى) توقيع قرض تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 2.1 مليار جنيه مع كل من البنك الأهلي وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي .

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن هذا القرض سيتم توجيهه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع (سراي 1 وسراي 2) .

كما سيتم استخدامه فى سداد القرض المعبري والذي سبق أن تم الحصول عليه من البنك العربي الافريقي لتمويل الإنشاءات بالمشروع المذكور.

وحصلت مدينة نصر فى أغسطس 2019 على قرض بقيمة 300 مليون جنيه من البنك العربى الافريقيى الدولى لتمويل مشروع سراي .

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة المصرية أن هذا القرض قصير الأجل، وسيتم استخدامه فى تمويل مشروع سراي (1) و(2).

وأطلقت الشركة فى يونيو 2018 مرحلتين جديدتين بمشروع سراي، بمساحات 300 و500 ألف متر.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع نحو5.5 مليون متر، ويقع بمدينة القاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

مدينة نصر للإسكان تستعد لبيع شركتين تابعتين

وتستعد مدينة نصر فى الوقت الحالى لبيع شركتين تابعتين، النصر للمرافق والتركيبات ،والنصر للأعمال المدنية .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 أغسطس الجارى على العرض المقدم من أحد المستثمرين لشراء شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة 30 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فى إفصاح للبورصة إن هذا العرض يشمل شراء حصتها والمديونية المستحقة على النصر للمرافق إضافة إلى حصة شركة النصر للأعمال المدنية.

وتستحوذ مدينة نصر للإسكان 98.37% من أسهم النصر للمرافق بما يمثل 12.2 مليون سهم بينما تستحوذ النصر للأعمال المدنية على النسبة المتبقية ( 1.6%).

فى نفس السياق، تلقت مدينة نصر عرضا للاستحواذ علي شركة النصر للأعمال المدنية من قبل شركة أدون للاستثمارات المالية،ووافقت على تمكينها من الفحص النافى للجهالة.

وقالت مدينة نصر فى إفصاح للبورصة ( 29 يوليو الماضى) إن تلقيها لهذا العرض باعتبارها المساهم الرئيسى فى النصر للأعمال بنسبة 52.4% تقريبا.

وتقوم مدينة نصر للإسكان فى الوقت الحالى بتطوير عشرة آلاف وحدة عقارية فى خمسة مشروعات رئيسية بإقليم القاهرة الكبرى.

وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

أسست مدينة نصر للإسكان عام 1959، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1995، وتعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى بمصر.

وتعتبر الشركة المؤسس لمعظم أحياء مدينة نصر الحالية الممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع.

ويبلغ رأسمال “مدينة نصر” الحالى 1.4 مليار جنيه موزعًا على 1.4 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات: بي آي جي إنفستمنت جروب (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%).

كما يسهم كل من بنك الاستثمار القومى بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، واتحاد العاملين بالشركة (0.281%)، إضافة إلى مساهمين آخرين أفراد ومؤسسات.