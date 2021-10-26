بورصة وشركات

«مدينة نصر للإسكان» توضح أسباب استحواذها على شركة منك للاستثمار العقاري

من عائلة عبد السلام
أسماء السيد 1:51 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 1:51 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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أفصحت شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء عن أسباب استحواذها على شركة “منك للاستثمار العقاري” من عائلة عبد السلام.

وقالت الشركة في إفصاح مُرسل اليوم للبورصة المصرية، إن السبب الأول يتمثل في أن جميع مشروعات شركة منك تقع داخل أراضي مشروع تاج سيتي المملوكة لها.

فيما لفتت إلي أن العامل الثاني تمثل في أن شركة “منك” تقدم منتجات عقارية تتكامل ولكنها لا تتنافس مباشرة مع ما تقدمه شركة مدينة نصر، حيث تُقدم الأولى  وحدات عقارية كاملة التشطيب بما في ذلك الأجهزة المنزلية بنظام تسليم مفتاح، بينما تبيع شركة مدينة نصر وحدات نصف تشطيب.

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وتابعت : أنهُ بناء على ذلك فإن الاستحواذ سيعمل على تنويع المنتجات العقارية التي تقدمها مدينة نصر” لعملائها وعن آلية تنفيذ الصفقة قالت مدينة نصر، إنها ستجري بزيادة نقدية لرأس المال المصدر والمدفوع تُحصص لقدامى المساهمين بمبلغ 374.4 مليون جنيه بالقيمة الاسمية.

وأوضحت أنها ستقوم باستخدام جزء من حصيلة زيادة رأس المال للاستحواذ على شركة منك، على أن يتم استخدام باقي الحصيلة للمساهمة في تمويل المشروع الجديد بمدينة ناصر غرب أسيوط.

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 وفقًا للبيان الصحفي فسيلتزم عبدالله سلام وعائلته باستخدام حصيلة بيع شركة “منك” في شراء أسهم بشركة مدينة نصر مباشرة من خلال البورصة، وكذلك ضخ 50 مليون جنيه للاستحواذ على 5% على الأقل من أسهم مدينة نصر.

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بقلم أسماء السيد

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