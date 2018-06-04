مدينة نصر للإسكان توافق على قرض بمليار جنيه من التجاري الدولي

مصطفى طلعتوافق مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير على عقد قرض متوسط الاجل بمليار جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل مشروعين.وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة أنه من المقرر استخدام حصيلة القرض في تمويل إنشاء مشروع "زون تي" والبنية التحتية لمشروع تاج سيتي، مع تفويض الع



مصطفى طلعت

وافق مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان والتعمير على عقد قرض متوسط الاجل بمليار جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل مشروعين.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة أنه من المقرر استخدام حصيلة القرض في تمويل إنشاء مشروع “زون تي” والبنية التحتية لمشروع تاج سيتي، مع تفويض العضو المنتدب للتوقيع على عقد القرض المذكور.

كانت الشركة حصلت على قرض من البنك التجاري فى الربع الأخير من عام 2014 بقيمة 530 مليون جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لأعمال إنشاء مشروع “تاج سلطان” وكان من المقرر انتهاء فترة السحب الخاصة بالتمويل فى مارس 2017 بينما أعلنت عن الاتفاق مع البنك على مدها حتى نهاية العام الماضى، مع خفض حد التمويل إلى 470 مليون جنيه، والسداد على 10 أقساط ربع سنوية.

ونشرت “المال”، قبل اسابيع، فوز التجارى الدولي بعملية تدبير قرض بقيمة 400 مليون جنيه لصالح مدينة نصر، تعتمد عليه فى مقابلة مصروفات التشغيل الخاصة بمشروعاتها المختلفة.

