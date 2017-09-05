مدينة نصر للإسكان تمد فترة تلقي طلبات تحويل شهادات الإيداع

مصطفى طلعت قررت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، مد الفترة المحددة لتلقى طلبات المساهمين الراغبين فى تحويل أسهمهم إلى شهادات إيداع دولية حتى جلسة بعد غد الخميس، وذلك بسبب الإجازات الصيفية والأعياد. يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة تلقي طلبات تحويل الأسهم إلى شهادات يوم 4 سبتمبر الماضي، وا



مصطفى طلعت

قررت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، مد الفترة المحددة لتلقى طلبات المساهمين الراغبين فى تحويل أسهمهم إلى شهادات إيداع دولية حتى جلسة بعد غد الخميس، وذلك بسبب الإجازات الصيفية والأعياد.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة تلقي طلبات تحويل الأسهم إلى شهادات يوم 4 سبتمبر الماضي، والذي لاحقه دخول البورصة في عطلة رسمية بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الطلبات بمقر الشركة الكائن في 4 شارع يوسف عباس – المنطقة الثانية – مدينة نصر – القاهرة، وستقوم الشركة بالتخصيص في حالة زيادة طلبات المساهمين والكمية المطلوب تحويلها إلى شهادات إيداع دولية عن 33% من إجمالي أسهم رأس المال أو نسب التداول الحر وفقاً لقواعد الهيئة والبورصة.

وقالت الشركة في إفصاح سابق، إنه سيتم التخصيص بالنسبة والتناسب بين المساهمين الراغبين في تحويل الأسهم الي شهادات إيداع دولية، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

جدير بالذكر أن البورصة دخلت في عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الماضي حتى أمس الموافق 4 سبتمبر، فيما استأنف العمل اليوم الثلاثاء.