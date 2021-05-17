مدينة نصر للإسكان تكشف أسباب استقالة العضو المنتدب

مدينة نصر للإسكان والتعمير تقبل استقالة العضو المنتدب وتفصح عن أسبابها

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، استقالة المهندس أحمد الهيتمى من مجلس الإدارة و منصب العضو المنتدب مع استمراره فى العمل كمستشار حتى نهاية العام الجارى.

وقالت مدينة نصر للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الاثنين إن سبب الاستقالة شخصى يرجع إلى رغبة الهيتمى فى التفرغ لإدارة الأعمال المملوكة لعائلته.

وقرر مجلس إدارة الشركة قبول الاستقالة وتكليف رئيس المجلس (المهندس محمد بركات) بمهام العضو المنتدب ورئاسة اللجنة التنفيذية بالشركة لحين تعيين عضو منتدب جديد.

وتعد مدينة نصر للإسكان، واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959) ،ومن أقدم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع ).وتمتلك الشركة محفظة أراضى واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات : بيج إنفستمنت جروب (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%)،إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 11 أبريل الماضى.

مدينة نصر للإسكان تسجل أرباحا بقيمة مليار جنيه فى 2020

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 بنسبة نمو قدرها 2% عن عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة المصرية ، ارتفاع إيراداتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال العام الماضى 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة لشركة مدينة نصر للإسكان “الأم”، ارتفاع ايرادتها إلى 2.5 مليار جنيه ،وكذلك صافى الربح إلى 1.02 مليار جنيه خلال 2020.

وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب، إن شركته حققت نتائج قوية بالرغم من تداعيات عام كورونا والصعوبات الاقتصادية وظروف السوق العقارى فى 2020.

وأضاف الهيتمى أن هذه النتائج تحققت بفضل تبنى إستراتيجيات مرنة استندت إلى تنشيط المبيعات التى تركز على البيع بشكل نقدى إضافة إلى بيع أراضى لمطورين عقاريين.

مدينة نصر تسجل تعاقدات وحجوزات قياسية بقيمة 7 مليارات جنيه 2020

أحمد الهيتمى العضو المنتدب

وقالت مدينة نصر فى وقت سابق إن حجم التعاقدات والحجوزات على مشروعاتها خلال العام الماضى بلغ 7 مليارات جنيه تقريبا بزيادة 11.3% عن العام السابق.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة (20 يناير الماضى) أن هذ النمو فى التعاقدات جاء بفضل الطلب القوى على مشروع تاج سيتى وسراى، إضافة إلى بيع قطع أراض مختلفة.

وبلغ حجم التعاقدات بمشروع تاج سيتى 1.29 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما بلغت 2.9 مليار جنيه فى مشروع سراى.

وباعت الشركة قطعتى أرض بمشروع تاج سيتى بقيمة 1.98 مليار جنيه خلال العام الماضى، إضافة إلى بيع قطع أراض أخرى بقيمة إجمالية 735 مليون جنيه تقريبا.

وقال أحمد الهيتمى ساعتها، إن تسجيل هذه التعاقدات فى عام كورونا مؤشر قوى على قدرة مدينة نصر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية وظروف السوق.

وأضاف الهيتمى أن شركته مستمرة فى إستراتيجية تنويع المحفظة العقارية لمشروعاتها وطروحاتها فى تاج سيتى وسراى.

تحالف مستثمرين يتقدم بعروض شراء 1.9 مليون متر من أراضى الشركة

وتلقت مدينة نصر للإسكان والتعمير (7 أكتوبر الماضى) عروضا من تحالفات مستثمرين عرب وأجانب لشراء قطع أراضى تصل مساحتها إلى 1.9 مليون متر مربع بمشروعات الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه العروض مازالت محل تفاوض وسنفصح عن تفاصيلها فور الوصول لاتفاق نهائى.

ووقعت مدينة نصر فى مارس قبل الماضى عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه إلى شركة منك للاستثمار العقارى المملوكة لعائلة سلام.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 5 مارس 2020، إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع وتقع داخل مشروع تاج سيتى، مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه .

وِأشارت مدينة نصر إلى أنها لا تزال تحتفظ بـ 2 مليون متر مربع داخل مشروع تاج سيتى، و3.5 مليون متر فى مشروع سراى و436.8 ألف متر فى غرب أسيوط قابلين للتطوير.

كما أفصحت الشركة فى يوليو الماضى عن توقيع اتفاق عقد تأجير قطعة أرض بمدينة سراى إلى شركة الخدمات البترولية “توتال مصر” وذلك لمدة 25 عاما.

وقالت الشركة فى إفصاح (12 يوليو) إن هذا التوقيع يأتى فى إطار موافقة مجلس الإدارة على عرض توتال مصر المقدم فى نوفمبر 2019.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 3000 متر مربع وتقع على طريق الأمل (المدخل الرئيسى من طريق السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقول مدينة نصر للإسكان إن هذه الأرض تمثل جزءا من قطعة أرض أكبر مساحتها 7000 متر مربع يجرى تطويرها فى الوقت الراهن.

ومن المقرر أن تقوم “توتال مصر” بإقامة وتشغيل محطة خدمة متميزة متضمنة خدمات سلسة محلات “Bonjour” الشهيرة إضافة إلى خدمات أخرى.