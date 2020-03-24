«مدينة نصر للإسكان» تعلن توزيع أرباح على المساهمين

أعلنت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 45 قرشًا للسهم يتم توزيعه على قسطين، وينتهي الحق فيه بنهاية جلسة الاثنين 6 أبريل المقبل.

وقالت “مدينة نصر للإسكان”، فى إفصاح، للبورصة، إن القسط الأول بقيمة 15 قرشًا للسهم، وسيتم صرفه اعتبارًا من 9 أبريل المقبل.

كما سيوزع القسط الثانى بقيمة 30 قرشًا اعتبارًا من 30 سبتمبر المقبل.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات: بي آي جي إنفستمنت جروب (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%).

كما يسهم كل من بنك الاستثمار القومي بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، واتحاد العاملين بالشركة (0.281%)، إضافة إلى مساهمين آخرين أفراد ومؤسسات.

وأخطرت “مدينة نصر للإسكان” البورصة المصرية فى 11 مارس الحالي برغبتها فى شراء 28.8 مليون سهم خزينة، خلال فترة ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن الهدف من عمليات الشراء دعم سعر السهم فى البورصة، فى ظل الانخفاض غير المبرر بسبب الأحداث العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.

تتلقى عرضًا للاستحواذ على شركة النصر للمرافق

وتلقّت “مدينة نصر”، فى وقت سابق، عرض شراء غير ملزم من أحد المستثمرين للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات التابعة لها.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق في 11 مارس على تمكين المستثمر المشار إليه من إجراء الفحص النافى للجهالة للشركة محلِّ الاستحواذ.

ولم يذكر الإفصاح المرسل للبورصة اسم المستثمر المتقدم لشراء النصر للمرافق أو أى تفاصيل أخرى حول العرض المقدم.

تسجل تعاقدات قياسية بقيمة 6.3 مليار جنيه فى 2019

وسجلت “مدينة نصر” تعاقدات قياسية بلغت 6.3 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2019، بنسبة زيادة بلغت 15% على تعاقدات 2018.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة، يوم 9 يناير الماضى، إن معدل الحجوزات والتعاقدات مستمر فى تحقيق أرقام قياسية للعام الرابع على التوالي؛ بفضل الطلب القوى على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.

وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب للشركة، إن مدينة نصر ملتزمة بتحقيق النمو، بغض النظر عن ظروف السوق، استنادًا إلى تنوع المحفظة العقارية لمشروعات الشركة وطروحاتها فى تاج سيتى وسراي.