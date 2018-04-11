مدينة نصر للإسكان تعقد اجتماعا مع سوديك بشأن صفقة استحواذ

أحمد صبريقال حازم بركات، رئيس شركة مدينة نصر للإسكان والتعميير إن الشركة ستعقد اجتماعا غدا مع شركة سوديك للاستثمار العقاري حول الدخول في صفقة استحواذ او اندماج مؤكدا أنه من الصعب الآن التنبؤ بمن سيستحوذ على الآخر.وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" الى أن الشركة عينت هيرمس مستشارا للصفقة وي

أحمد صبري

قال حازم بركات، رئيس شركة مدينة نصر للإسكان والتعميير إن الشركة ستعقد اجتماعا غدا مع شركة سوديك للاستثمار العقاري حول الدخول في صفقة استحواذ او اندماج مؤكدا أنه من الصعب الآن التنبؤ بمن سيستحوذ على الآخر.

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة “العربية” الى أن الشركة عينت هيرمس مستشارا للصفقة ويتم الآن الدراسة والتحليل موضحًا أن الإجراء الأكثر سرعة في الإجراءات والقوانين ويعظم الفائدة سيتم اللجواء اليه سواء كان اندماجا او استحواذا .

وأوضح أن القيمة السوقية للشركة تقدر بـ14 مليار جنيه و10 مليار جنيه لسوديك وبالتالى فإن القيمة الإجمالية تصل الى 24 مليار جنيه ستعود بالنفع والنمو الاقتصادي إذا اندمجتا موضحًا أن مبيعات شركته وصلت إلى 5مليارات العام الماضي و4.5 مليار جنيه لسوديك.