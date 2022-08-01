«مدينة نصر للإسكان» تطلق مشروع «إيلكت» وتحقق 400 مليون جنيه مبيعات من المرحلة الأولى

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات العاملة بمجال التطوير العقاري في مصر، عن نجاح إطلاق المرحلة الأولى من وحدات مشروعها الجديد “إيلكت”، وهو جزء من مشروع “تاج سيتي” في القاهرة الجديدة.

وقد تمكنت الشركة منذ الإعلان عن طرح المرحلة الجديدة في 26 يوليو 2022 من بيع 50% من الوحدات لتسجل مبيعات بحوالي 400 مليون جنيه خلال يومين فقط.



وتقع وحدات مشروع “إيلكت” في ثلاث مناطق تضم فيلات بمختلف التصميمات العصرية وبمساحات تتراوح ما بين 145 و265 مترا مربعا. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 167.2 ألف متر مربع ويرتفع بتسعة أمتار عن باقي وحدات “تاج سيتي” ليتميز المشروع بإطلالة ساحرة على “تاج سيتي” بأكمله.

كما يُطل المشروع على مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة من التلال البديعة ويقع بالقرب من نادي “تاج سيتي الرياضي”، ومن المقرر أن يضم مشروع “إيلكت” نوافير للمياه ومساحات خضراء ومسارات للمشاة والدراجات.

ويأتي نجاح الشركة في إطلاق مشروع “إيلكت” في إطار خططها لتطوير محفظة الأراضي متعددة الاستخدامات في مشروع “تاج سيتي” بالقاهرة الجديدة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 3.5 مليون متر مربع.

ويُعد مشروع “تاج سيتي” من العلامات البارزة في مسيرة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق، فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة.

وبنهاية الربع الأول من عام 2022، لم يتم إطلاق أكثر من 43% من محفظة الأراضي التابعة لمشروع “تاج سيتي”، وستشهد الفترة المقبلة استغلال هذه الأراضي بأفضل شكل ممكن في إنشاء وحدات سكنية وتجارية ذات عائد مالي جذاب في ذلك الموقع الاستراتيجي المتميز.