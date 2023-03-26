مدينة نصر للإسكان تطلق المرحلة الأولى من «راي» في مشروع سراي

أطلقت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، المرحلة الأولى من مشروع راي، أحدث مرحلة في مشروعها سراي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقدم مشروع راي مجموعة متنوعة من الوحدات التي تلبي مختلف متطلبات العملاء مع تقديم المرحلة الأولى والتي تتكون من ڤيلات مستقلة تتراوح مساحتها من 212 إلى 239 مترًا مربعًا ووحدات التاون هاوس بمساحة 160 متر مربع.

تفاصيل التوسع

ويعد راي هو أحدث مشروع داخل سراي – المشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 5.5 مليون متر مربع، والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي على طريق القاهرة السويس على بعد 5 دقائق فقط من العاصمة الإدارية الجديدة، و10 دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، و15 دقيقة من الطريق الدائري.

ويمكن لقاطني راي الوصول إلى كافة الخدمات التي يوفرها مشروع سراي بما في ذلك نادي رياضي، ومنطقة تجارية، وفندق خمس نجوم. ويوفر راي مجموعة واسعة من المساحات الخضراء والتصاميم المعمارية المتميزة وممرات المشاة.

تصميم فريد

وضع تصميم المشروع شركة Benoy- الشركة العالمية الرائدة في أعمال التصميم والاستشارات المعمارية.

وتعليقًا على إطلاق مشروع راي، قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير: “يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع آخر حيث نستهل عام 2023 ببداية واعدة

مواصلة التوسع

واستمرارا لاستراتيجية النمو القوية التي تبنتها الشركة، أعلنت مدينة نصر للإسكان عن إطلاق العديد من المشروعات منذ بداية العام مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع Clubside في تاج سيتي وتقديم مفهوم “الملكية العقارية الجزئية” لأول مرة في السوق المصري من خلال The Hoft، والذي يضم وحدات سكنية فندقية وتجارية ومكاتب عمل مشتركة واخرى إدارية، كلها في مبنى واحد.