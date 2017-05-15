مدينة نصر للإسكان تضاعف أرباحها 5 مرات بالربع الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 493.5% خلال الربع الأول من عام 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 407.1 مليون جنيه خلال الربع المذكورة مقارنة بنحو 68.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وأظهرت القوائم المستقلة ارتفاع صافى الربح إلى 406.1 مليون جنيه مقارنة بنحو 66.4 مليون جنيه.

كانت أرباح الشركة السنوية المجمعة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 186.8%، عند 768.9 مليون جنيه، مقابل 268.08 مليون جنيه، خلال 2015.

وتتطلع الشركة خلال النصف الثاني من العام الحالى إلى إطلاق مراحل جديدة من مشروع تاج سيتي بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه.