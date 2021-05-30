مدينة نصر للإسكان تسجل 114.4 مليون جنيه أرباحا في 3 أشهر

مدينة نصر للإسكان والتعمير تفصح عن نتائج أعمال الربع الأول وتعلق عليها

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، انخفاض صافي أرباحها إلى 114.4 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي مارس 2021 مقارنة بصافي ربح قدره 378 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة المصرية ، تراجع إيرادات مدينة نصر للإسكان إلى 493 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 914.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة “الأم”، تراجع صافى الربح إلى 115.9 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه مقارنة مع 371.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وفسرت مدينة نصر تراجع الأداء والأرباح والإيرادات خلال الربع الأول إلى عدم وجود صفقات لبيع قطع أراضى جديدة حتى مارس الماضى.

مدينة نصر للإسكان تسجل أرباحا بقيمة مليار جنيه في 2020

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 بنسبة نمو قدرها 2% عن عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق، ارتفاع إيراداتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال العام الماضى 2020.

فيما أظهرت القوائم المستقلة لشركة مدينة نصر للإسكان “الأم”، ارتفاع ايرادتها إلى 2.5 مليار جنيه، وكذلك صافى الربح إلى 1.02 مليار جنيه خلال 2020.

وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب السابق، إن شركته حققت نتائج قوية بالرغم من تداعيات عام كورونا والصعوبات الاقتصادية وظروف السوق العقارية فى 2020.

وأضاف الهيتمى أن هذه النتائج تحققت بفضل تبنى استراتيجيات مرنة استندت إلى تنشيط المبيعات التى تركز على البيع بشكل نقدي إضافة إلى بيع أراضى لمطورين عقاريين.

مدينة نصر تسجل تعاقدات وحجوزات قياسية بقيمة 7 مليارات جنيه 2020

أحمد الهيتمى العضو المنتدب السابق للشركة

وقالت مدينة نصر فى وقت سابق إن حجم التعاقدات والحجوزات على مشروعاتها خلال العام الماضى بلغ 7 مليارات جنيه تقريبا بزيادة 11.3% عن العام السابق.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة (20 يناير الماضى) أن هذ النمو فى التعاقدات جاء بفضل الطلب القوى على مشروع تاج سيتى وسراى، إضافة إلى بيع قطع أراض مختلفة.

وبلغ حجم التعاقدات بمشروع تاج سيتى 1.29 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما بلغت 2.9 مليار جنيه فى مشروع سراى.

وباعت الشركة قطعتى أرض بمشروع تاج سيتى بقيمة 1.98 مليار جنيه خلال العام الماضى، إضافة إلى بيع قطع أراض أخرى بقيمة إجمالية 735 مليون جنيه تقريبا.

وقال أحمد الهيتمى وقتها، إن تسجيل هذه التعاقدات فى عام كورونا مؤشر قوى على قدرة مدينة نصر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية وظروف السوق.

وأضاف الهيتمى أن شركته مستمرة فى استراتيجية تنويع المحفظة العقارية لمشروعاتها وطروحاتها فى تاج سيتى وسراى.

تحالف مستثمرين يتقدم بعروض شراء 1.9 مليون متر من أراضى الشركة

وتلقت مدينة نصر للإسكان والتعمير (7 أكتوبر الماضى) عروضا من تحالفات مستثمرين عرب وأجانب لشراء قطع أراضى تصل مساحتها إلى 1.9 مليون متر مربع بمشروعات الشركة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه العروض مازالت محل تفاوض وسنفصح عن تفاصيلها فور الوصول لاتفاق نهائى.

ووقعت شركة مدينة نصر فى مارس قبل الماضى عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه إلى شركة منك للاستثمار العقارى المملوكة لعائلة سلام.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 5 مارس 2020، إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع وتقع داخل مشروع تاج سيتى، مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه.

وِأشارت مدينة نصر إلى أنها لا تزال تحتفظ بـ 2 مليون متر مربع داخل مشروع تاج سيتى، و3.5 مليون متر فى مشروع سراى و436.8 ألف متر فى غرب أسيوط قابلة للتطوير.

كما أفصحت الشركة فى يوليو الماضى عن توقيع اتفاق عقد تأجير قطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع بمدينة سراى إلى شركة الخدمات البترولية “توتال مصر” وذلك لمدة 25 عاما.

وتعد مدينة نصر للإسكان، واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، ومن أقدم الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع ).. وتمتلك الشركة محفظة أراضى واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات : بيج إنفستمنت جروب (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%)،إضافة إلى آخرون ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 11 أبريل الماضى.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق استقالة المهندس أحمد الهيتمى من مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب مع استمراره فى العمل كمستشار حتى نهاية العام الجاري.