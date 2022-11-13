«مدينة نصر للإسكان» تستهدف عقد شراكات بمجالات التعليم والرياضة

قال عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» إن الأخيرة تُخطط لاختراق مجالات التعليم والرياضة، فى إطار مستهدفاتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن «مدينة نصر للإسكان» وصلت لمراحل متقدمة من المفاوضات مع بعض العاملين بالمجال التعليمى والرياضى، وتدرس حاليًا الشكل الأمثل للشراكات، وهل سيتم تأسيس كيانات منفصلة لتولى إدارة المشروعات الجديدة من عدمه.

وأضاف خلال حواره فى برنامج «CEO LEVEL» الذى تم بثه يوم الخميس الماضى على قناة «ALMAL TV»، أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة بدخول أنشطة جديدة، موضحًا أن «مدينة نصر للإسكان» تدرس على جانب آخر التوسع على الصعيدين الإقليمى والدولى مستقبلًا.

وأشار إلى أن التوسع الخارجى سيتم إما من خلال تصدير العقار، وإما التواجد الفعلى بتطوير مشروعات فى الدول العربية تحديدًا.

ونوه بأنه من ضمن مستهدفات الشركة أيضًا إنشاء مبانٍ إدارية خلال الفترة المقبلة، خاصة بمشروعى «تاج سيتى» و«سراى» التابعين.

وعلى جانب آخر، كشف عبدالله سلام، إن الشركة تسعى لشراء أراضٍ جديدة تمكنها من التواجد بمناطق مختلفة، مثل الساحل الشمالى وغرب القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن «مدينة نصر للإسكان والتعمير» تمكنت خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالى من تحقيق قفزات كبيرة بنتائج الأعمال، إذ حقق صافى الربح نموًا بنحو %114 مسجلًا 534.3 مليون جنيه، مقابل 250 مليونا الفترة المناظرة من العام السابق.

وسجلت الإيرادات حوالى 3 مليارات جنيه، مقابل 1.3 مليار الفترة المناظرة، كما ارتفعت المبيعات التعاقدية خلال أول 9 شهور من العام الحالى لتصل إلى 6.6 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار فقط بالفترة المقارنة من 2021.

أما الوحدات المبيعة فبلغت 2.2 مليار جنيه، مقابل 799 مليونًا فقط الفترة المقارنة من عام 2021.