مدينة نصر للإسكان تدرس زيادة الاستثمار فى تابعة إلى 85 مليون جنيه

رجب عزالدين:قالت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير إن مجلس إدارتها ناقش إعادة هيكلة الاستثمار فى شركة النصر للمرافق والتركيبات "التابعة".وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن المجلس المنعقد أمس الأحد ناقش المذكرة المقدمة من القطاع المالى بشأن إعادة هيكلة الاستثمار فى شركة النصر للمرافق لزيادة



رجب عزالدين:



قالت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير إن مجلس إدارتها ناقش إعادة هيكلة الاستثمار فى شركة النصر للمرافق والتركيبات “التابعة”.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن المجلس المنعقد أمس الأحد ناقش المذكرة المقدمة من القطاع المالى بشأن إعادة هيكلة الاستثمار فى شركة النصر للمرافق لزيادة قيمة الاستثمار بمبلغ 85 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إدارة شركة النصر .

كما وافق المجلس على عقد قرض متوسط الأجل بمليار جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل مشروعين هما “زون تي” والبنية التحتية لمشروع تاج سيتي.

كانت الشركة حصلت على قرض من البنك التجاري فى الربع الأخير من عام 2014 بقيمة 530 مليون جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لأعمال إنشاء مشروع “تاج سلطان”، وكان من المقرر انتهاء فترة السحب الخاصة بالتمويل فى مارس 2017 بينما أعلنت عن الاتفاق مع البنك على مدها حتى نهاية العام الماضى، مع خفض حد التمويل إلى 470 مليون جنيه، والسداد على 10 أقساط ربع سنوية.