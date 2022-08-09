«مدينة نصر للإسكان» تحقق 3.3 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال النصف الأول من 2022

كشفت القوائم المالية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تحقيق الشركة مبيعات تعاقدية تقدر بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو تسجل 117.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للقوائم المالية للشركة، نجحت مدينة نصر للإسكان في تسليم 832 وحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 136.4%، مقابل 352 وحدة خلال الفترة نفسها من العام المنقضي.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 1.4% ليسجل 9.236 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبهامش صافي ربح يصل لـ13.2%، بحسب بيان الشركة اليوم.

وشهدت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 101.1%، مسجلة 1.8 مليار جنيه تقريبًا مدفوعة بزيادة معدل تسليم الوحدات والنمو القوي لإجمالي التعاقدات الجديدة.

وقفز مجمل الربح بمعدل سنوي يبلغ 6.8%، ليسجل 547.3 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، وبهامس مجمل ربح يصل لنحو 30.6%.

وأوضحت عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، أن الشركة قامت بوضع إستراتيجية للتعامل مع إلغاء الحجوزات،

حيث صممت سياسة جديدة تهدف لدعم العملاء المتأخرين في السداد وزيادة فاعلية تحصيل المستحقات، مع طرح محفظة الوحدات لتلبية معدلات الطلب القوية عليها.

وأكد سلام، في بيان الشركة، اليوم، أن مدينة نصر للإسكان لم تطبق سوى زيادات محدودة في الأسعار، وهو ما يعزز ثقة العملاء التي ترسخت مع نجاح الشركة في دبء أعمال الإنشاءات في كومبوند “شاليا” في تاج سيتي.

وفي ختام البيان أعرب سلام عن تفاؤله بمواصلة إحراز الشركة نتائج مالية وتشغيلية قوية مع توفير جميع العوامل التي تدعم ثقة العملاء،

مؤكدًا ثقته في المردود الإيجابي لمسار النمو التصاعدي الذي تنتهجه الشركة في ضوء استعداداتها الجارية لإطلاق مشروعات جديدة مع استمرارها في دراسة واستكشاف العديد من فرص النمو الواعدة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير هي إحدى الشركات العاملة بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية منذ عام 1959.

وتحظى الشركة بمحفظة أراض جذابة تصل لنحو 9 ملايين متر مربع، بإجمالي ثمانية مشروعات حتى نهاية النصف الأول من عام 2022،

موزعة على مشروعين رئيسيين، أولهما مشروع تاج سيتي الممتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، والآخر سراي الممتد الواقع على مساحة 5.5 مليون متر مربع.