مدينة نصر للإسكان تحقق مليار جنيه مبيعات من Clubside في تاج سيتي

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن نجاح إطلاق المرحلة الثانية من وحدات مشروع “Clubside”، وهو جزء من مشروع “تاج سيتي” في القاهرة الجديدة.

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى والثانية من مشروع Clubside نحو 3.6 مليار جنيه مصري، وقد تمكنت الشركة من تسجيل مبيعات بقيمة مليار جنيه من خلال المرحلة الأولى التي تم إطلاقها من المشروع منذ شهور قليلة.

يتكون مشروع “Clubside” من 5 مراحل تشمل 4 مراحل سكنية بالإضافة إلى النادي الرياضي كالمرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع على مساحة بنائية إجمالية تبلغ 131,474 متر مربع.

تضم المرحلة الاولى والثانية من المشروع 830 وحدة بواقع 415 وحدة لكل مرحلة ويتميز المشروع بموقعه الفريد في قلب تاج سيتي في القاهرة الجديدة ويضم وحدات تتنوع بين الوحدات العلوية “loft” بمساحة 80 متر مربع، والشقق السكنية بمساحات تتراوح بين 128 و222 متر مربع، ووحدات الدوبلكس بمساحة تتراوح بين 160 و268 متر مربع لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

يقع المشروع في موقع متميز بالقرب من نادي تاج سيتي الرياضي، حيث تتمتع كافة الوحدات بإطلالات ساحرة على المساحات الخضراء بالمشروع ومسارات المشاة التي تربط بين المباني.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، يقول المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير “نحن سعداء ببدأ عام 2023 بالإعلان عن اطلاق أحدث مشروعاتنا داخل تاج سيتي في إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة لتنمية محفظة أراضيها.

ومع إطلاق “Clubside”، نستهدف الاستمرار في تنويع المنتج العقاري المقدم من مدينة نصر للإسكان والتعمير ليناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء مع توفير أفضل التصميمات والمرافق اعتماداً على خبراتنا في السوق المصري التي تمتد لأكثر من 64 عاماً”.

ويعد مشروع “تاج سيتي” متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة على مساحة 3.5 مليون متر مربع ويجمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق فضلًا عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة بما يحقق التميز لقاطني المشروع.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في القاهرة الجديدة على الطريق الدائري على بعد دقائق من شرق القاهرة وهليوبوليس تم تصميم المشروع من قبل الشركة البلجيكية الرائدة DDS & Partners.