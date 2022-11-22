«مدينة نصر للإسكان» تحصل على جائزة الشركة العقارية الأسرع نموًا في مصر 2022

حصلت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على جائزة “الشركة العقارية الأسرع نموًا في مصر 2022” في تقييم International Business Magazine.

تم اختيار الشركة للحصول على هذه الجائزة وفقاً لمعايير محددة تم وضعها من قبل المؤسسة حيث قام بالإختيار لجنة حكام تجمع عدد من أبرز الخبراء في المجال في مختلف المناطق الجغرافية التي يتم تقديم الجوائز بها (أفريقيا، أمريكا، آسيا، أوروبا، والشرق الأوسط).

واستطاعت مدينة نصر للإسكان والتعمير استيفاء كافة المعايير المطلوبة للحصول على الجائزة بعد منافسة كبيرة مع عدد من الشركات. ويتم تقديم جوائز International Business Magazine للشركات المتميزة في العديد من المجالات وعلى رأسها مستوي الأداء، الابتكار، رضاء العملاء، وغيرها من الفئات.

وقد حصلت مدينة نصر للإسكان والتعمير على هذه الجائزة بعد نتائج الأعمال المميزة التي حققتها الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام المنتهية في 30 سبتمبر 2022 حيث استطاعت الشركة تحقيق مؤشرات قياسية على صعيد إجمالي المبيعات التعاقدية والإيرادات مع مضاعفة صافي الربح خلال نفس الفترة وارتفاع معدلات تسليم الوحدات.

وقد استطاعت الشركة تسجيل صافي ربح بقيمة 545.0 مليون جنيه، وإجمالي إيرادات بلغت 3,001.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد الربع الثالث، بلغ صافي الربح 308.1 مليون جنيه وبلغت الإيرادات 1,210.7 مليون جنيه، كما تمكنت الشركة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري من مضاعفة معدل تسليم الوحدات، لتصل إلى 1,113 وحدة، مدعومة بارتفاع وتيرة تسليم الوحدات في مشروع «سراي».

وتعليقًا على حصول الشركة على هذه الجائزة، قال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير: نشعر بالفخر لحصولنا على هذه الجائزة من مؤسسة مرموقة مثل International Business Magazine والتي تأتي تتويجاً لجهودنا المستمرة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة القائمة على النمو، التوسع، والاستجاية لمتطلبات وتطلعات عملائنا وهو ما ظهر في نتائج التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، ونطمح للحفاظ على هذا المستوي من الأداء بل وتخطيه في المستقبل لتحقيق المزيد من النتائج المتميزة.”

يشار إلى أن جوائز International Business Magazine تستهدف تسليط الضوء وتكريم الشركات والمؤسسات والمواهب الأفضل ذات الإنجازات المميزة في مختلف قطاعات الأعمال الدولية والقطاع المالي.