مدينة نصر للإسكان تتقدم بمستندات زيادة رأسمالها إلى 2.1 مليار جنيه

تقدمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، اليوم الخميس بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 1.87 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 228 مليون جنيه.

وأكدت إدارة البورصة المصرية تلقيها مستندات زيادة رأسمال مدينة نصر للإسكان، وجار دراستها وفحصها لعرضها على لجنة القيد.

وجرى تنفيذ الزيادة عبر إصدار 228 مليون سهم جرى توزيعهم على المساهمين بنظام الأسهم المجانية بالقيمة الاسمية وقدرها جنيه واحد للسهم تمول فى حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام المالى المنتهى 31 ديسمبر الماضى.

ورفعت مدينة نصر للإسكان رأسمالها المصدر فى يناير الماضى من 1.49 مليار إلى 1.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 374.4 مليون جنيه عبر اكتتاب قدامى المساهمين جرى تنفيذه فى 10 فبراير الماضى.

خريطة مساهمى مدينة نصر للإسكان المالكين فوق 5% من الأسهم

مدينة نصر للإسكان

وتعد مدينة نصر للإسكان، واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع ) وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات؛ أبرزها بيج إنفستمنت جروب التى تستحوذ على (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تستحوذ بي إنفستمنتس القابضة (7.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 6 أبريل الماضى.

وشرعت الشركة منذ ديسمبر الماضى فى اجراءات الاستحواذ على شركتين عقاريتين من بينهما منك للاستثمار العقارى بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه جرى تخفيضها إلى 200 مليون جنيه لحين تحديث تقارير القيمة العادلة للأسهم وفقا لإفصاح حديث حول الموضوع بتاريخ 3 يوليو القادم.

سوديك تقدم عرضا للاستحواذ على مدينة نصر بسعر يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وتلقت مدينة نصر للإسكان منذ يومين (5 يوليو) عرض غير ملزم للاستحواذ عليها من قبل شركة سوديك المملوكة لشركة الديار العقارية الإماراتية بمتوسط سعر مبدئى يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

وقالت “سوديك”، في إفصاح مرسل للبورصة، إن التوجه الاستراتيجي لها والمدعوم من مساهميها الرئيسين شركة الدار العقارية وشركة ADQ القابضة اللذان يمتلكان 85.5% من شركة سوديك منذ ديسمبر 2021، يتمثل في التوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.

وتساهم الصفقة، في حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة الغير المطورة والتى تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع.

وعلقت سوديك اتمام الصفقة على شرط الحصول على نتائج مرضية من الفحص النافى الجهالة يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة سوديك الرئيسيين.