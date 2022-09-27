«مدينة نصر للإسكان» تتعاقد مع «أستن كولدج» لافتتاح مدرسة بمشروع تاج سيتي

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن توقيع عقد شراكة مع مدارس أستن كولدج الدولية لإقامة أول مدرسة لها في مشروع تاج سيتي لخدمة قاطني المشروع.

تعد مدارس أستن كولدج الدولية إحدى مشروعات شركة التعليم المتوازن (BalancED) التي تتبع نظام التعليم البريطاني (IGCSE) ومن أولى المدارس التي تطبق فكرة التحول الرقمي في التعليم من خلال الشراكة مع مايكروسوفت مصر.

تم توقيع الاتفاقية من قبل كل من عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وسلمى البكري رئيس مجلس إدارة مدارس أستن كولدج الدولية ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتوازن بحضور ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.

ويأتي الإعلان عن المدرسة الجديدة في إطار رؤية شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير للتوسع في القطاع الخدمي بهدف توفير حياة متكاملة لقاطني مشروعاتها وتلبية احتياجاتهم اليومية.

المدرسة تتبع نظام التعليم البريطاني (IGCSE) ومن الأوائل لتطبيق فكرة التحول الرقمي

تقع المدرسة على مساحة 20 ألف متر مربع بمشروع تاج سيتي بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 1800 طالب. تم تصميم المدرسة من قبل شركة جينسلر العالمية Gensler -إحدى كبرى شركات التصميم المعماري في العالم- وفقًا لأحدث النظم العالمية لتحقيق عناصر الآمان والأهداف التعليمية في ذات الوقت.

وقال عبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان، إن شركته أحد أقدم المطورين العقاريين في مصر بخبرة أكثر من 60 عاما

خبرت ممتدة لمدينة نصر

وتابع : نؤمن بأهمية الاستثمار في الأجيال خاصة في مجال التعليم ويأتي التعاون مع أستن كولدج الدولية لافتتاح مدرسة دولية بمشروع تاج سيتي تجسيدًا لهذه الرؤية حيث نشهد اليوم واحدة من أهم الخطوات التي تتخذها الشركة لتقديم الخدمات التعليمية لقاطني مشروعاتها.”

ومن جانبها، قالت سلمى البكري رئيس مجلس إدارة مدارس أستن كولدج الدولية ورئيس مجلس إدارة شركة التعليم المتوازن إن أستن كولدج تهدف إلى بناء نظام تعليمي قوى يعتمد على البحث العلمي من خلال التحول الرقمي والتكنولوجي مع الاحتفاظ بالقيم الإنسانية التي تنمى مهارات وإبداعات الطلاب.

كما صرحت ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر بأن الشركة تهدف أن تصبح مدارس أستن كولدج نموذجًا عمليًا لتطبيق التحول الرقمي في التعليم.

سينفذ ذلك عبر مسارات تدريبية وإتاحة منصات ومعامل افتراضية في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، فضلا عن إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين للمشاركة في مسابقة Microsoft Imagine cup Junior.

موقع استراتيجى لمشروع تاج سيتي

يتميز مشروع تاج سيتي بموقعه الاستراتيجي المتميز بمنطقة القاهرة الجديدة على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي حيث يبعد دقائق عن كل من منطقتى شرق القاهرة وهليوبوليس.

ويتم تطوير هذا المشروع على واحدة من أكبر الأراضي المملوكة للشركة بمساحة 3.5 مليون متر مربع.

ويُعد هذا المشروع أحد العلامات البارزة في مسيرة مدينة نصر للإسكان والتعمير، حيث يجتمع التصميم الجذاب للمشروعات بأفضل المرافق وأحدث أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة.