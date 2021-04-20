بورصة وشركات

مدينة نصر للإسكان تبيع 872.1 ألف سهم خزينة بالبورصة

بلغ إجمالي ما تم بيعه من أسهم الخزينة 5.8 مليون سهم.
مصطفى طلعت 1:52 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21 1:52 م, الثلاثاء, 20 أبريل 21

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أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن بيع 872.1 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين.

وقالت الشركة إن إجمالي ما تم بيعه من أسهم الخزينة بلغ 5.8 مليون سهم من إجمالي 7.2 مليون سهم.

أضافت في افصاح للبورصة اليوم الثلاثثاء: “يتبقى 1.3 مليون سهم حتى الان”.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة مدينة نصر ارتفاع صافى أرباحها إلى مليار جنيه تقريبا خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 بنسبة نمو قدرها 2% عن عام 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة المصرية ارتفاع إيراداتها إلى 3.1 مليار جنيه خلال العام الماضى 2020.

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فيما أظهرت القوائم المستقلة لشركة مدينة نصر للإسكان “الأم”، ارتفاع ايرادتها إلى 2.5 مليار جنيه ،وكذلك صافى الربح إلى 1.02 مليار جنيه خلال 2020.

وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب ، إن شركته حققت نتائج قوية بالرغم من تداعيات عام كورونا والصعوبات الاقتصادية وظروف السوق العقارى فى 2020.

وأضاف الهيتمى أن هذه النتائج تحققت بفضل تبنى إستراتيجيات مرنة استندت إلى تنشيط المبيعات التى تركز على البيع بشكل نقدى إضافة إلى بيع أراضى لمطورين عقاريين.

وقالت مدينة نصر فى وقت سابق إن حجم التعاقدات والحجوزات على مشروعاتها خلال العام الماضى بلغ 7 مليارات جنيه تقريبا بزيادة 11.3% عن العام السابق.

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وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة (20 يناير الماضى) أن هذ النمو فى التعاقدات جاء بفضل الطلب القوى على مشروع تاج سيتى وسراى، إضافة إلى بيع قطع أراض مختلفة.

وبلغ حجم التعاقدات بمشروع تاج سيتى 1.29 مليار جنيه خلال عام 2020، بينما بلغت 2.9 مليار جنيه فى مشروع سراى.

وباعت الشركة قطعتى أرض بمشروع تاج سيتى بقيمة 1.98 مليار جنيه خلال العام الماضى، إضافة إلى بيع قطع أراض أخرى بقيمة إجمالية 735 مليون جنيه تقريبا.

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وقال أحمد الهيتمى، حينها، إن تسجيل هذه التعاقدات فى عام كورونا مؤشر قوى على قدرة مدينة نصر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية وظروف السوق.

وأضاف الهيتمى أن شركته مستمرة فى إستراتيجية تنويع المحفظة العقارية لمشروعاتها وطروحاتها فى تاج سيتى وسراى.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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