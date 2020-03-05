«مدينة نصر للإسكان» تبيع قطعة أرض داخل «تاج سيتى» بقيمة 1.15 مليار جنيه

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعميرعن توقيع عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه إلى شركة منك للاستثمار العقارى المملوكة لعائلة سلام.

وقالتv مدينة نصر للإسكان فى إفصاح للبورصة الخميس إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع تقريبا وتقع داخل مشروع تاج سيتى مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه مصر.

وأضافت الشركة إن لديها خطة لبيع قطع أراضى أخرى داخل مشروعاتها للتوسع فى مناطق أخرى فى القاهرة وخارجها.

وِأشارت مدينة نصر إلى أنها مازالت تحتفظ ب 2 مليون متر مربع داخل مشروع تاج سيتى و3.5 مليون متر فى مشروع سراى و436.8 ألف متر فى غرب أسيوط قابلين للتطوير.

منك للاستثمار العقارى تخطط لمشروع جديد بتصميم كندى

وتخطط منك للاستثمار العقارى لاقامة مشروع جديد على الأرض المشتراه من تصميم شركة كندية مشهورة فى مجال التخطيط العمرانى والتصميم المعمارى.

واشترت شركة منك للاستثمار هذه الأرض بعد نجاح مشروعها الأول داخل “COBALT BUSINESS DISTRICT” والذى يتضمن شقق فندقية ومكاتب مشتركة.

وقالت مدينة نصر إن شركة منك ستقدم منتجات جديدة لا توفرها هى فى الوقت الحالى مثل الشقق كاملة التشطيت بما سيوفر للعملاء فى مشروع تاج سيتى كافة أنواع المنتجات العقارية .

مدينة نصر للإسكان تقبل عرض شركة توتال لاستئجار أرض لمدة 25 عامًا

ووافقت “مدينة نصر”، فى 4 نوفمبر الماضى على عرض شركة الخدمات البترولية “توتال مصر” لاستئجار قطعة أرض مملوكة لها بمدينة “سراى” بمساحة 3000 متر مربع، لمدة 25 عامًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة إن مجلس الإدارة وافق على عرض توتال مصر، فى اجتماعه المنعقد 3 نوفمبر ، مشيرة إلى أن تفاصيل الصفقة ما زالت محلّ التعاقد.

وتقع قطعة الأرض المشار إليها على طريق الأمل (المدخل الرئيسى من طريق السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة).

وأشارت “مدينة نصر” إلى أن هذه المساحة ستكون جزءًا من مساحة 7000 متر مربع تقوم بتطويرها؛ حيث تقوم توتال مصر بإقامة وتشغيل محطة خدمة متميزة متضمنة خدمات سلسلة محالّ “Bonjour” الشهيرة، إضافة إلى خدمات أخرى.

وتخطط “مدينة نصر” لاستغلال وإدارة المساحة المجاورة لمحطة الخدمة فى أنشطتها التجارية، إلا أنها لم تُفصح عن قيمة عقد الإيجار بعد.

وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب للشركة، إن هذه الخطوة هى الانطلاقة الأولى لـ”مدينة نصر” فى إقامة مشروعات عقارية تولد دخلًا مستمرًّا للشركة بمدينة سراى.

مدينة نصر تسجل تعاقدات قياسية بقيمة 6.3 مليار جنيه فى 2019

وسجلت مدينة نصر تعاقدات قياسية بلغت 6.3 مليار جنيه خلال العام الماضى 2019 بنسبة زيادة بلغت 15% على تعاقدات 2018.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 9 يناير الماضى إن معدل الحجوزات والتعاقدات مستمر فى تحقيق أرقام قياسية للعام الرابع على التوالي؛ بفضل الطلب القوى على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية.

وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب للشركة، إن مدينة نصر ملتزمة بتحقيق النمو، بغض النظر عن ظروف السوق، استنادًا إلى تنوع المحفظة العقارية لمشروعات الشركة وطروحاتها فى تاج سيتى وسراي.

وأفصحت الشركة، فى وقت سابق، عن موافقة مجلس إداراتها بجلسته المنعقدة 10 ديسمبر الماضى على إبرام عقد تطوير قطعة أرض مجاورة لمشروع تاج سيتى بنظام المشاركة دون ذكر تفاصيل.

كما أفصحت عن موافقة المجلس على القرض الممنوح من المصرف المتحد بمبلغ 150 مليون جنيه، وتجديد خطابات الضمان المرتبطة به؛ بغرض تمويل رأس المال العامل.

مدينة نصر تمتلك محفظة أراضى واسعة تتخطى 8 مليون متر مربع

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وتقوم مدينة نصر للإسكان فى الوقت الحالى بتطوير عشرة آلاف وحدة عقارية فى خمسة مشروعات رئيسية بإقليم القاهرة الكبرى.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن العام الماضي 2018 ارتفاع إجمالي التعاقدات والحجوزات بنسبة 7% لتبلغ 5.5 مليار جنيه.

تأسست مدينة نصر للإسكان والتعمير عام 1959، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1995، وهى واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى بمصر، ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع إليها.

وتمتلك الشركة محفظة أراضٍ واسعة ومتنوعة، منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات، بي آي جي إنفستمنت جروب (19.88%)، القابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، بي إنفستمنتس القابضة (7.45%).

كما يساهم كلا من، بنك الاستثمار القومي بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، اتحاد العاملين بالشركة (0.281%) إضافة إلى مساهمين آخرين أفرادا ومؤسسات.