بورصة وشركات

«مدينة نصر للإسكان» : الحكم بعدم الاختصاص فى نزاع العقارية للبنوك

مدينة نصر للإسكان والتعمير تفصح عن آخر تطورات نزاع شركة العقارية للبنوك معها
رجب عزالدين 3:51 م, الأحد, 2 يناير 22 3:51 م, الأحد, 2 يناير 22

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أفصحت مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الأحد، عن صدور حكم بعدم الاختصاص فى نظر دعوى مالية رفعتها شركة العقارية للبنوك الوطنية ضدها منذ العام الماضى.

وقالت مدينة نصر للإسكان والتعمير فى بيان مختصر للبورصة، إن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم بجلسة 30 ديسمبر الماضى أمام محكمة شمال القاهرة (مدنى-كلى).

وقررت هيئة المحكمة عدم الاختصاص فى نظر النزاع وإحالته إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لجلسة 6 مارس القادم.

ونظرت محكمة شمال القاهرة الدعوى منذ 14 مارس الماضى، وجرى تأجيلها إلى 16 مايو للاطلاع، ثم إلى 11 يوليو، ثم إلى 19 سبتمبر وصولا إلى 21 نوفمبر ثم إلى 30 ديسمبر للحكم، وفقا لإفصاحات سابقة مرسلة للبورصة.

العقارية للبنوك تطالب مدينة نصر للإسكان بـ 25 مليون جنيه

مدينة نصر للإسكان
مدينة نصر للإسكان

وقررت هيئة المحكمة فى سبتمبر الماضى إدخال أربع شركات للنزاع، هى : دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.

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وقالت “العقارية” إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها برد المبالغ التى صرفت لهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير بدون وجه حق.

وتطالب العقارية البنوك فى الدعوى بمستحقات مالية على مدينة نصر للإسكان والتعمير تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).

واشتبكت العقارية للبنوك فى نزاع قضائى مواز منظور أمام القاهرة الاقتصادية ضد بنك مصر جرى تأجيله إلى 23 نوفمبر الماضى ثم تقرر شطب الدعوى.

العقارية حصلت على حكم ضد الصعيد للمقاولات بقيمة 9.9 مليون جنيه

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 66

وحصلت العقارية فى (25 فبراير الماضى) على حكم قضائى لصالحها بقيمة 9.9 مليون جنيه فى نزاع شركة الصعيد العامة للمقاولات معها.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن محكمة استئناف مدني شمال القاهرة قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالحها على الصعيد للمقاولات.

وطالبت الصعيد العامة للمقاولات فى هذه الدعوى بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقًا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط 2 برج سكني.

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ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.

وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس البرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.

واستأنفت العقارية للبنوك ضد الحكم ، وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة. ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولات إلى حجزها للحكم فى فبراير المقبل.

واحتجت العقارية للبنوك على الصعيد للمقاولات بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كل المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.

إحالة دعوى أخرى ضد جهاز الشيخ زايد إلى وزارة العدل

محكمة
محكمة مصرية

وتتنازع العقارية للبنوك الوطنية مع جهاز مدينة الشيخ زايد فى دعوى قضائية موازية تنظر حاليا فى المحاكم، وقالت الشركة فى 23 ديسمبر الماضى إنها قامت بسداد مبلغ الأمانة، وتمت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل (لم يحسم فيها بعد).

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وتطالب الشركة فى هذه القضية بمبلغ 3 ملايين جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى التعويضات.

ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن لجنة فض المنازعات أيدت وجهة نظرها، وأوصت بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.

وتعمل العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى مجالات البناء والهندسة منذ عام 1985، وأدرجت فى البورصة منذ هي شركة أبريل 1992.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها صافى خسائر قدرها 2.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون خلال عام 2019.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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