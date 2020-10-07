مدينة نصر للإسكان: إعمار مصر ليست ضمن الشركات المتقدمة لشراء أراضيها

مدينة نصر للإسكان ترد على استفسارات البورصة بخصوص عروض شراء لأراض مملوكة لها

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن شركة إعمار مصر للتنمية ليست ضمن قائمة الشركات المصرية والأجنبية المتقدمة لشراء قطع أراضيها.

جاء ذلك فى بيان مرسل للبورصة المصرية ردا على استفساراتها المرسلة بالبريد الإلكترونى أمس الثلاثاء.

وقالت مدينة نصر، إنها تلقت بالفعل عروضا من تحالفات تضم مستثمرين مصريين وأجانب لشراء قطع أراض تصل مساحتها إلى 1.9 مليون متر مربع.

وأضافت الشركة، أن هذه العروض مازالت محل تفاوض وسنفصح عن تفاصيلها فور الوصول لاتفاق نهائى.

وتعد مدينة نصر ، واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى فى مصر، ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع ).

وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

مدينة نصر للإسكان باعت أرضا بتاج سيتى بقيمة 1.15 مليار جنيه

وأعلنت مدينة نصر فى مارس الماضى عن توقيع عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه إلى شركة منك للاستثمار العقارى المملوكة لعائلة سلام.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 5 مارس الماضى، إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع وتقع داخل مشروع تاج سيتى، مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه.

وِأشارت مدينة نصر إلى أنها لا تزال تحتفظ بـ 2 مليون متر مربع داخل مشروع تاج سيتى، و3.5 مليون متر فى مشروع سراى و436.8 ألف متر فى غرب أسيوط قابلين للتطوير.

مدينة نصر وقعت اتفاق تأجير قطعة أرض لـ«توتال مصر»

كما أفصحت الشركة فى يوليو الماضى عن توقيع اتفاق عقد تأجير قطعة أرض بمدينة سراى لشركة الخدمات البترولية “توتال مصر” وذلك لمدة 25 عاما.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 3000 متر مربع وتقع على طريق الأمل (المدخل الرئيسى من طريق السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقول مدينة نصر للإسكان إن هذه الأرض تمثل جزءا من قطعة أرض أكبر مساحتها 7000 متر مربع يجرى تطويرها فى الوقت الراهن.

ومن المقرر أن تقوم “توتال مصر” بإقامة وتشغيل محطة خدمة متميزة متضمنة خدمات سلسلة محلات “Bonjour” الشهيرة إضافة إلى خدمات أخرى.

وتدير شركة توتال مصر التابعة لشركة توتال الفرنسية العالمية ، شبكة تجزئة من 240 محطة منتشرة بأنحاء الجمورية.

وتخطط مدينة نصر لاستغلال وإدارة المساحة المجاورة لمحطة الخدمة فى أنشطتها التجارية إلا أنها لم تُفصح عن قيمة عقد الإيجار بعد.

وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب للشركة، إن هذه الخطوة هى الانطلاقة الأولى لمدينة نصر فى إقامة مشروعات عقارية تولد دخلا مستمرا للشركة بمدينة سراى.

مدينة نصر للإسكان تستعد لبيع شركتين تابعتين

وتستعد مدينة نصر فى الوقت الحالى لبيع شركتين تابعتين، النصر للمرافق والتركيبات ،والنصر للأعمال المدنية.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 24 أغسطس الماضى على العرض المقدم من أحد المستثمرين لشراء شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة 30 مليون جنيه تقريبا.

وقالت فى إفصاح للبورصة، إن هذا العرض يشمل شراء حصتها والمديونية المستحقة على النصر للمرافق، إضافة إلى حصة شركة النصر للأعمال المدنية.

وتستحوذ مدينة نصر للإسكان على 98.37% من أسهم النصر للمرافق بما يمثل 12.2 مليون سهم، بينما تستحوذ النصر للأعمال المدنية على النسبة المتبقية ( 1.6%).

فى السياق نفسه، تلقت مدينة نصر عرضا للاستحواذ علي شركة النصر للأعمال المدنية من قبل شركة أدون للاستثمارات المالية،ووافقت على تمكينها من الفحص النافى للجهالة.

وقالت مدينة نصر فى إفصاح للبورصة ( 29 يوليو الماضى) إن تلقيها لهذا العرض باعتبارها المساهم الرئيسى فى النصر للأعمال بنسبة 52.4% تقريبا.

وتقوم مدينة نصر للإسكان فى الوقت الحالى بتطوير عشرة آلاف وحدة عقارية فى خمسة مشروعات رئيسية بإقليم القاهرة الكبرى.

وتأسست مدينة نصر للإسكان عام 1959، وأُدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1995، وتعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى فى مصر.

ويبلغ رأسمال “مدينة نصر” الحالى 1.4 مليار جنيه موزعًا على 1.4 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركات: بي آي جي إنفستمنت جروب (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%).

كما يسهم كل من بنك الاستثمار القومى بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، واتحاد العاملين بالشركة (0.281%)، إضافة إلى مساهمين آخرين أفراد ومؤسسات.