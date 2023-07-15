«مدينة مصر» تُتم صفقة استحواذها على «ايجي كان للتطوير العقاري» بقيمة 195 مليون جنيه

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن شركة “مدينة مصر للإسكان والتعمير” أتمّت، يوم الخميس الماضي، عملية استحواذها الفعلي على كامل أسهم “ايجي كان للتطوير العقاري”، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 195 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير كان قد قرر، خلال يوليو من العام الماضي 2022، الاستحواذ على شركتيْ إيجي كان للتطوير العقاري، ومنك للاستثمار العقاري.

وتم حينها تكليف مستشار مالي مستقل بشأن تحديث دراسة القيمة العادلة للشركتين نظرًا لمرور أكثر من 6 أشهر على الدراسة السابقة التي تمّت.

وشهدت سوق خارج المقصورة، يوم الخميس الماضي، تنفيذ صفقة على شركة “ايجي كان للتطوير العقاري” بقيمة 195 مليون جنيه.

وأشارت المصار إلى أن شركة “برايم لتداول الأوراق المالية” تولّت دور السمسار للعملية لكل من البائع والمشتري، علمًا بأن “ايجي كان” مملوكة بالكامل لعائلة “سلام”.

وتمكنت “مدينة مصر للإسكان والتعمير” من زيادة أرباحها بنسبة 153%، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

ووفقًا للقوائم المالية المجمعة، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 304.3 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 120.3 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من العام ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 1.04 مليار جنيه، مقارنةً بــنحو 841.63 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.